Mezinárodní kandidát Ian Granja ze Španělska se v sobotu brzy ráno zavázal trenérovi basketbalu Memphis Bennymu Hardawayovi.

Akademie Get Better zveřejnila Granjin závazek na sociálních sítích, který Granja znovu zveřejnila na své stránce na Instagramu.

„Jsem velmi nadšená, že se mohu připojit k programu v Memphisu. Je to splněný sen,“ řekla Granja reportérovi International Basketball Ricardu De Angelisovi.

Devatenáctiletý hráč strávil minulý rok hraním za Get Better Academy v Praze, Česká republika, kde byl členem GBA Chojky Pelrimov (součást 1 Ligy, profesionální ligy v České republice) a České ligy U19. .

Granja, 6 stop-8 křídlo, měl průměr 9,1 bodu (38,4 % z pole a 25,6 % ze tří) a 3,3 doskoků v 19 zápasech s GBA Sojky Pelhřimov. V 19 zápasech s Českou republikovou ligou U19 měl Kranja průměr 13,7 bodu (43,1 % a 30,7 % ze tří) a 4,3 doskoku.

Kranja hrál dvě sezóny za FC Barcelona ve své rodné zemi, než se přestěhoval do České republiky. V základní části sezóny 2020–2021 měl průměr 8,3 bodu na zápas a 9,0 bodu na zápas ve španělské klubové soutěži Ligy mistrů U18.

Ačkoli Hardaway má stále jedno otevřené stipendium, Granja se stává nováčkem na soupisce Tygrů.

Memphis tento týden zakončil druhou (a poslední) lekci letních tréninků. Po krátké přestávce se Tygři vrátí do kampusu, až začne vyučování 22. srpna.

