Aljaška v úterý oznámila 11 úmrtí na COVID-19 a téměř rekordní počet hospitalizací

Aljaška v úterý oznámila 11 dalších úmrtí souvisejících s virem, 753 nových případů COVID-19 a počet hospitalizací téměř rekordních.

Míra případů na Aljašce za posledních sedm dní zůstává nejvyšší v zemi a je asi pětkrát vyšší než celostátní průměr, podle údajů z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

V úterý hlášená úmrtí se týkala muže z Anchorage ve věku 50 let. Muž a žena z Anchorage ve věku 60 let; dvě ženy a jeden muž z Anchorage ve věku 80 let nebo starší; Padesátník z Fairbankse; muž z Fairbanks ve věku 80 let nebo starší; arktický muž a žena, oba ve věku 70 let; a nerezident ve věku 50 let, kterému byl diagnostikován COVID-19 ve Fairbanks.

Na virus zemřelo celkem 688 obyvatel a 26 nerezidentů ve státě. Během minulého týdne byla úmrtnost na Aljašce na 100 000 obyvatel devátá nejvyšší mezi státy USA, ale při pohledu na pandemii celkově má ​​Aljaška podle CDC čtvrtou nejnižší úmrtnost v zemi. data.

Zatímco denní počty virů ve státě se nedávno stabilizovaly, hospitalizace a úmrtí související s viry obvykle přicházejí několik týdnů po náhlém nárůstu případů a představitelé nemocnic říkají, že může trvat týdny, než se pokles případů projeví v počtu nemocnic.

K úterý hlásily nemocnice 234 pacientů s COVID-19, včetně 37 lidí na ventilátorech – což je odrazem pokračující zátěže na státní zdravotní systém, která v posledních měsících vedla k rychlému šíření varianty delta.

Asi 64,8 % způsobilých Aljašanů dostalo alespoň jednu dávku vakcíny a asi 60 % způsobilých Aljašanů je považováno za plně očkované.

Celostátní úterý bylo 9,32 % testů pozitivních na základě sedmidenního klouzavého průměru.

