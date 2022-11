Bez vítěze Pegula se snaží vidět světlou stránku WTA Finals | Sportovní

FORT WORTH, Texas (AP) – Jessica Pegula položila hlavu na stůl před mikrofonem a usmívala se, jak doufala, že na Američanku ve finále WTA čeká jen jedna výhra.

Nemohla dostat ani cenu útěchy.

Rodačka z Buffala z New Yorku byla upřímná, že nevyhrála všechny tři své singlové zápasy, když v pátek dohrála prohru 6:3, 7:5 s Arinou Sabalenkovou, než prohrála ten večer poslední čtyřhru s Američankou Coco Gauffovou. Nechal jsem to 0 za 6.

Pegula se také snažila vzpomenout si na silnou sezónu, která ji vynesla na třetí místo v Texasu, a ona a Gauff udělali z ní a Gauffa první Američanky, které debutovaly na WTA Finals ve dvouhře a čtyřhře od Lindsay Davenportové v roce 1994.

„Stále si říkám, že jsem měl skvělý rok, ale to je na tenise to těžké, dokončil jsem rok dobře a pak jsem přišel a prohrál všechny zápasy,“ řekl osmadvacetiletý hráč. „Nemyslím si, že jsem prohrál tolik zápasů za krátkou dobu, to je stejné množství zhruba za tři měsíce?“

Č. 7 Sabalenka skončila 2-1 v týmové hře a postoupila do semifinále, když pátá nasazená Maria Scarry vyhrála první set pozdního zápasu proti Anas Jabeur, čímž vyřadila hráče č. 2. Byl to Sakkari, kdo získal 6- 2, 6-0 výhra 3, se již kvalifikoval do semifinále.

Sabalenková, která se nekvalifikovala do semifinále při svém prvním vystoupení na turnaji WTA Finals loni v Guadalajaře, věděla, že vyhrávat rovné sety zvyšuje její šance na postup.

24letý hráč si to vysloužil – a čtvrtou výhru v setu nad Pegulou – i když se za stavu 5:3 třikrát dopustil dvojchyby. To samé jsem udělal dříve ve druhém setu.

Pegulaová měla šanci vynutit si tiebreak do svého podání, ale Sabalenková to zakončila vítězným bekhendem v křížových oblastech na svůj druhý mečbol.

„Pořád jsem si říkal, jen se soustřeď, jen bojuj,“ řekl Sabalenka. „Nezáleží na tom, dva nebo tři sety. Jen bojujte dál. Jen vyhrajte, získejte body navíc a pak jděte vpřed.“

Úderná Sabalenka od začátku nezpomalila Pegulu a ukončila zápas s vedením 26:13 na vítězky a pěti esy.

I při svém ofenzivním stylu měla Sabalenková méně nevynucených chyb a zápas ukončila 23:26 pro Pegulu, která si po několika svých faulech bručela pro sebe.

„Mám pocit, že tento týden byl trochu náročný,“ řekl Pegula. „Rozhodně mám pocit, že jsem dnes trochu narazil do zdi, a to jak fyzicky, tak psychicky.“

Pegulaová se kvalifikovala na halový pevný kurt WTA Finals v Dickies Areně tím, že se dostala do semifinále v San Diegu. Pak týden před výstavou získala svůj první titul v sezóně – a druhý v kariéře – tím, že porazila Saccari v Guadalajaře.

I když řekla, že tento týden podcenila náročnost hraní dvouhry a čtyřhry, Pegula toho nelitovala. Ona a Gauff, kteří již byli vyřazeni, byli nakonec vyřazeni 6-2 6-1 Barbora Krezhikova a Kateřina Sinyakova. České duo už postoupilo do semifinále a ukončilo zápas 3:0.

Gough je také mimo soutěž dvouhry s 0-2, č. 4 hráčem, který je připraven skončit proti nejlepšímu nasazenému Igovi Sweetekovi v posledním sobotním zápase dvouhry skupiny.

„Dřív jsme hráli oba,“ řekl Pegula. „Ale samozřejmě tento týden, myslím, že možná konec roku, toho bylo tak nějak dost, nevím o tom, ale trochu mě to zaujalo.“

Američanky Desira Krauchek a Nizozemka Demi Shores se kvalifikovaly do semifinále čtyřhry vítězstvím 7:6 (2), 6:3 nad Číňankami Xu Yifan a Yang Chaoxuan.

Scary vedla 5-1 v prvním setu proti Jaber a nebyla ohrožena ani při třetím vítězství nad Top 10 tento týden – to vše v rovných setech – poté, co vstoupila za celou sezónu jen o jeden rozdíl.

Scary o svém sebevědomí, že se objevila, řekla: „Bylo to vyšší než ve zbytku sezóny, jistě. Ale nebylo to tak vysoké, abych se cítila nezastavitelná nebo tak něco. Cítila jsem se ve své hře dobře.“

Sabalenková se na závěrečný turnaj sezóny v Guadalajaře nekvalifikovala až do posledního týdne základní části a ve svém úvodním zápase ji dělily dva body od porážky, než se zotavila a porazila Jabeurovou, která se dostala do letošního finále US Open.

„To jsem si myslela, ať se stane, co se stane, prostě vyhraj další zápas,“ řekla Sabalenka, která vyhrála devět ze svých 10 titulů na tvrdém hřišti. „Udělejte to pro budoucnost. I když se přes tuto skupinu nedostanu, vezmu si z této skupiny pozitivní věci.“

Nyní budete hrát více.

