27. hlavní aktualizace No Man's Sky, Orbital, je velká

Hello Games, vývojář No Man's Sky, odhalil svou sedmadvacátou velkou aktualizaci, která se jmenuje Orbital.

Po vypuštění expedice Omega poskytuje Orbital Update kompletní revizi vesmírných stanic. Hello Games uvedli, že to může být zatím jediná část No Man's Sky, která není procedurálně generována. „Vylepšení motoru nám umožnilo vytvořit prostorné interiéry a exteriéry se zlepšenou odrazivostí a kovovými povrchy.“

Venku jsou exteriéry vesmírné stanice údajně „v bezprecedentním měřítku a jsou divoce rozmanité“. Uvnitř byly stanice „transformovány a jsou nyní rozsáhlé, procedurálně generované a neuvěřitelně rozmanité“. Obsahuje nové obchody, hratelnost a aktivity a je nyní přizpůsoben na základě systému, rasy a jazyka.

Screenshoty z aktualizace No Man's Sky Orbital

Stanice také obsahují editor lodí, který umožňuje hráčům upravovat své lodě a vytvářet nové typy vesmírných lodí. Hello Games řekli, že editor lodí je „možná naše nejžádanější funkce vůbec“.

„Dříve jsme přizpůsobení nenabízeli, protože mnoho hráčů rádo zkoumá, aby našli perfektní loď, která je již k dispozici ke koupi,“ vysvětlil Hello Games. „V souladu s průzkumem, aby si cestující přizpůsobili svou loď, sbírají a vyměňují části svých lodí při průzkumu a zachraňují ty nejlepší součásti z vraků a relikvií.“

Jinde Orbital přidává nový cechovní systém, díky němuž se přidávání do cechů a zvyšování reputace stává mnohem větší součástí hry. V No Man's Sky můžete vlastnit nákladní loď a dokonce postavit flotilu fregat. „Nyní můžete poslat tuto flotilu fregatek na vzdálené mise, kde pokud se dostanou do problémů, můžete jako velitel fregaty provádět odvážné záchranné operace,“ škádlili Hello Games. „Hráči mohou zmobilizovat vaši vlastní eskadru bojovníků, vstoupit do bitev a zaútočit na útočníky.“

Nakonec jsou tu vylepšení enginu, aktualizace uživatelského rozhraní a další. „Je to obrovská aktualizace, která obsahuje mnoho klíčových funkcí, které byly na seznamech přání hráčů již dlouhou dobu,“ řekl Hello Games. „Na tento rok máme hodně plánů, protože naše cesta pokračuje.“

Pro Hello Games, kteří pracují na své další hře, Light No Fire, je rušný čas. Je to hra o dobrodružství, budování, přežití a společném průzkumu, odehrávající se na fiktivní planetě velikosti Země.

