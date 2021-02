Střela do paže: Očkovací program Evropské unie se snaží zrychlit

Vzhledem k šíření nemoci – český premiér se obává „úplné katastrofy“ v přetížených nemocnicích, Německo se obává dopadu nových proměnných a Nizozemsko vidí v případech prudký nárůst – měla by být malá chuť velmi brzy usnadní cestování a další omezení.

“Epidemiologická situace zůstává vážná a nové proměnné představují další výzvy. Musíme tedy dodržovat přísná omezení a zároveň zintenzivnit úsilí o urychlení poskytování vakcín,” uvedli vůdci podle návrhu prohlášení na summitu, který viděl Associated Press .

Tlak veřejnosti na uvolnění opatření se však zvyšuje. Nizozemsko zmírnilo některá blokovací opatření v tom, co předseda vlády Mark Rutte nazval vypočítané riziko, že celoroční krize bude „snesitelná“. Dánsko povolilo studentům středních škol pouze částečný návrat do učebny.

V Belgii Jean-Marc Nollet, šéf francouzsky hovořící Strany zelených, která je součástí vládní koalice, uvedl, že již neplní omezení své vlády v oblasti sociálních kontaktů, protože „jsem člověk a lidský kontakt je životně důležitý.“

Vedoucí představitelé však řeknou, že krize ještě neskončila, zejména se zpožděním ve výrobě vakcín.

“Kromě očkování musíme urychleně urychlit udělování licencí, výrobu a distribuci vakcín. Musíme také posílit naši schopnost monitorovat a detekovat, abychom co nejdříve identifikovali varianty, které budou kontrolovat jejich šíření,” uvádí se v návrhu prohlášení. .

Komise uzavřela dohody s několika společnostmi o více než 2 miliardách očkovacích vakcín – což je mnohem více než téměř 450 milionů obyvatel Evropské unie – ale byly povoleny pouze tři: Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca, které všechny zahrnují dva pokusy. Několik týdnů. V březnu může federace povolit jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson.

Evropská unie však byla kritizována za to, že schvalování prvních vakcín trvalo téměř o měsíc déle než Británii, a že v očkování vlastních lidí zaostává. Diskuse vedoucích představitelů EU se zaměří na zrychlení mandátů, stejně jako na zvýšení rychlosti výroby vakcín prostřednictvím nových zařízení a snížení překážek v dodávkách.

Jedním ze způsobů může být „souhlasit s legislativou, která umožňuje vydávání nouzových povolení pro vakcíny na úrovni Evropské unie. To je zatím možné pouze na národní úrovni,“ řekl viceprezident UNHCR Marus Sivkovic.

A protože evropští občané unavení ze zákazu vycházení a masek doufají v odpočinek – a vyhlídky na skutečnou letní dovolenou v letošním roce – se tento summit zaměří také na to, kdy se zmírní omezení a na možnost získání osvědčení o očkování v budoucnu, aby lidé mohli cestovat snadněji.

Země jižní Evropské unie, které jsou silně závislé na cestovním ruchu, požadovaly takovou certifikaci, protože ji považují za způsob, jak odvrátit druhou katastrofální letní sezónu.

Úředník ze země EU, který požádal o anonymitu, protože přípravy stále probíhají, uvedl, že rozhovory se zaměří také na způsoby, jak sladit jakoukoli certifikaci vakcín EU s podobným úsilím u Světové zdravotnické organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodního leteckého Dopravní sdružení.

Zdá se však, že evropská cestovní omezení v nejbližší době nedojde ke zmírnění. Belgie, která je domovem institucí Evropské unie, má zákaz nepodstatného cestování, který může trvat až do března. Někteří sousedé zemi kritizovali za to, co považují za nepřiměřené používání hraničních kontrol.

„Prozatím by mělo být omezeno zbytečné cestování,“ uvádějí vůdci ve svém návrhu prohlášení, které lze ještě změnit. Dodali však: „Musí být zajištěn nerušený tok zboží a služeb na jednotný trh.“

Jelikož si vůdci uvědomili, že pandemie neskončí, dokud nebude poražena všude, jednání na summitu se dotknou také poskytování vakcín dalším zemím v nouzi, zejména v Africe, prostřednictvím programu COVAX podporovaného OSN.

