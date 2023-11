Změnou stravy si můžete přidat 10 let života, zjistila obrovská studie: ScienceAlert

S každým hladem nebo touhou máme na výběr: jíst potraviny, o kterých se říká, že jsou pro nás dobré, nebo hledat pohodlnou stravu. Tyto volby nejsou vždy snadné nebo možné, ale výzkum ukazuje, že konzumace zdravých potravin může mít významné zdravotní přínosy – zejména z dlouhodobého hlediska.

Nová studie analyzující stravovací údaje a zdravotní výsledky téměř půl milionu obyvatel Spojeného království zjistila, že přechod na zdravou stravu – a její dodržování – by vám mohl prodloužit život až o 10 let. Skvělá zpráva! Pokud si to můžete dovolit.

Tým vedený Larsem Vadnesem, výzkumníkem v oblasti veřejného zdraví na univerzitě v norském Bergenu, modeloval očekávanou délku života 467 354 lidí, kteří zdokumentovali své stravovací návyky jako součást dlouhodobé diety. Britská biobanka Studie začala v roce 2006.

Vědci seskupili účastníky na základě jejich stravovacích návyků a sledovali, jak se v průběhu času měnili. Identifikovali lidi, kteří byli normálními a nezdravými jedlíky, a také lidi, jejichž dietní příjem odpovídal tomu, co jedí ve Spojeném království. Průvodce Eatwell A další, kteří jedli dietu, kterou výzkumníci nazvali dietou dlouhověkosti.

Po úpravě na kouření, alkohol a fyzickou aktivitu vědci zjistili, že muži a ženy ve věku 40 let, kteří trvale změnili konzumaci nezdravého jídla k dodržování doporučení průvodce Eatwell, dosáhli očekávané délky života téměř 9 let.

Ti, kteří se vzdali slazených nápojů a zpracovaného masa ve prospěch stravy bohaté na celozrnné obiloviny, ořechy, ovoce, zeleninu a mírné množství ryb (tzv. dieta pro dlouhověkost), si přidali dalších 10 let k délce života.

Menší prodloužení očekávané délky života bylo pozorováno u lidí, kteří zpočátku jedli průměrnou stravu, au těch, kteří své stravovací návyky zlepšili později v životě.

„Čím větší změny směrem ke zdravějším stravovacím návykům, tím větší očekávané prodloužení délky života,“ uvedl tým. vysvětluje ve svém publikovaném článku.

„Nepřekvapuje, že očekávané přírůstky v očekávané délce života jsou menší, když dietní změny začínají ve vyšším věku, ale stále jsou významné.“

Vědci zjistili, že lidé ve věku 70 let mohou stále prodloužit svou očekávanou délku života o přibližně 4 až 5 let, pokud učiní udržitelnou změnu ve zdravém stravování, ať už podle průvodce Eatwell nebo „Déta dlouhověkosti“.

Jiné předchozí studie ukázaly, jak různé zdravé stravovací návyky, které odrážejí dietní pokyny, souvisí s nižším rizikem předčasného úmrtí mezi občany USA.

Zatímco tato nová analýza se zaměřuje na Spojené království a rozšiřuje geografický rozsah takových studií, platí stejná upozornění jako u jakýchkoli údajů na úrovni populace.

Například britská Biobanka neměří spotřebu rýže, což je zvláště důležité pro mnoho skupin imigrantů, takže výsledky nebudou zobecňovat na všechny.

Soubor dat v Biobance Spojeného království také převážně popisuje lidi z bílého evropského socioekonomického prostředí střední až vyšší třídy.

Výzkumníci také On to schvaluje Zatímco jejich analýza se zabývala udržitelnými změnami ve stravování, „udržování změn životního stylu v průběhu času pomocí zlepšení stravy může být obtížné a pro mnohé se stravovací vzorce v průběhu času mění.“

Pro ostatní není výzvou motivace, ale přístup. Zdravotní úřady mohou lidem doporučovat, aby jedli zdravě, ale přístup k cenově dostupným, výživným potravinám je systémový problém veřejného zdraví, který mohou pomoci vyřešit vládní politiky.

Vědci zdůrazňují roli daní a potravinových dotací, které mají za cíl učinit zdravé potraviny dostupnějšími pro každého ve srovnání s nezdravými variantami. Studie z roku 2017 odhaduje, že taková politika zdanění nezdravých položek, jako jsou slazené nápoje, a zároveň dotování zdravých možností, by mohla ve Spojených státech každý rok zachránit 60 000 životů.

Zlepšení potravinového prostředí ve školách a na pracovištích odstraněním prodejních automatů a nabídkou zdravějších možností může mít skutečný význam pro zdraví lidí – nemluvě o planetě.

Studie byla zveřejněna v Jídlo přírody.