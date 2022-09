Ptačí chřipka byla nalezena u delfína na Floridě a sviňuchy ve Švédsku

Floridský delfín, mladý samec, byl nalezen v březnu v kanálu v okrese Dixie, kde si místní obyvatelé všimli, že zvíře uvízlo mezi pilíři mola a hrází, řekl Dr. Michael Walsh, veterinář z University of Florida College of Veterinární lékařství, který vede program Univerzitní záchrana mořských živočichů.

V době, kdy dorazili záchranáři, byl podle něj delfín mrtvý. Tým, který běžně provádí pitvy, shromáždil a uložil různé vzorky delfína, aby mohly být podrobněji analyzovány.

V té době neměli vědci důvod se domnívat, že se ptačí chřipka dostala do delfínů, a nikam nespěchali, řekl Dr. Walsh, který na vyšetřování spolupracoval s veterinárním patologem Dr. Robertem Osipovem a Andrewem Allisonem. Veterinární virolog, oba na University of Florida College of Veterinary Medicine.

Když výsledky letos v létě vyšly, doktor Walsh řekl, že odhalily známky zánětu v delfínově mozku a okolní tkáni. Vědci již dříve zdokumentovali encefalitidu u skupin lišek infikovaných virem, což může způsobit neurologické příznaky u ptáků a savců.

Následné laboratorní testy odhalily přítomnost eurasijského viru H5N1 v mozku a plicích delfína. „Mozková tkáň vykazovala opravdu vysokou úroveň viru,“ řekl Dr. Walsh.

Dosud není známo, zda virus přispěl ke smrti delfína, ani jak přesně se jím zvíře nakazilo. Ale Není těžké si představit malého vypadajícího delfína Dr. Walsh, nemocný pták poblíž pobřeží, řekl: „Tato zvířata jsou vždy zvědavá na své prostředí a kontrolují věci. Takže pokud narazí na nemocného ptáka, ať už umírajícího nebo mrtvého, může být velmi zvědavý. řekni to.“