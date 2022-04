Známá česká hračka postavička létat ve vesmíru

Postavu Harvinka vytvořil před téměř stoletím umělec Joseph Scuba jako součást loutkového komediálního dua otce a syna. Hurvínek spolu se svým otcem Spejblem hrál v mnoha divadelních, rozhlasových a televizních pořadech a stal se jednou z nejoblíbenějších dětských rolí.

Nyní je Harwinek připraven na další dobrodružství. V červnu se vydá do stratosféry na satelitu Planet 1, který v červnu vynese do vesmíru raketa Falcon 9 společnosti SpaceX.

Hurvínek – skleněná socha|Foto: Divadlo Spejbla a Hurvínka

David Janošek, umělecký šéf Brockova divadla Spiegel a Harwinek, nastiňuje detaily:

„Přesné datum nevíme, protože to stále nikdo neví. Záleží na spoustě věcí. Letový plán na oběžnou dráhu družice se připravoval dlouho. Vždy čekáte na nejlepší počasí a stresové podmínky, ale i na to, aby se nám to podařilo,“ uvedl. takže tam jsou špatné podmínky.

Start desáté družice v historii Československa a České republiky byl oznámen již loni, účast slavné české panenky však byla až do tohoto týdne utajena.

Pan Janošek vysvětluje, že dřevěná hračka bude tak velká, že Harvínek poletí do vesmíru jako malá, dvoucentimetrová skleněná soška:

„Pro tuto příležitost jsme museli vytvořit velmi speciální postavu Harwinka a podstoupit několik zátěžových testů, abychom se ujistili, že přežije ve vesmíru. Má na sobě speciální bílý vesmírný oblek a jsme velmi nadšeni, že ho vidíme cestovat někam do vesmíru.“

Česká družice bude sloužit především pro vzdělávací účely. V pražském planetáriu vznikne řídící centrum, kde budou moci studenti školy komunikovat přímo s vesmírnou stanicí, získávat data o letounu a pořizovat snímky z oběžné dráhy.

Cestování vesmírem není prvním znamením, že Harvinek odchází. V roce 2002 byly dva asteroidy, které objevila česká astronomka Lenka Šaronová, pojmenovány po slavných postavičkách.

Hurvínek nebyl první českou dětskou postavičkou, která letěla do vesmíru. V roce 2011 přivezl astronaut Andrew Fustel na palubu kosmické lodi Endeavour světoznámého Krtečka neboli Krtečka. O sedm let později Krteček odletěl zpět do vesmíru, tentokrát na lodi Sojuz.