Živé vysílání Euro 2020, Nizozemsko vs Česká republika: kdy a kde se dívat v televizi a online | fotbalové zprávy

UEFA EURO 2020, Nizozemsko vs. Česká republika Živý přenos: Nizozemsko se utká s Českou republikou ve snaze postoupit do čtvrtfinále soutěže a mít šanci utkat se s Dánskem. Nizozemsko vypadalo na Euru 2020 v působivé formě, ale v České republice bude čelit těžké výzvě, která má ve svém týmu ve formě Patrika Schicka. Čech, který hraje za německý tým Bayer Leverkusen, vstřelil na ME 2020 3 góly a bude hlavní hrozbou pro nizozemskou obranu.

Český reprezentant Patrik Čech běhá s míčem během zápasu skupiny D na UEFA Euro 2020. (AFP)