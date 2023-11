ŽIVĚ: Pouze ty nejžhavější herní nabídky vybrané našimi odborníky

Herní nabídky Černý pátek

Jsme tady, připraveni ušetřit vám (a možná i nám) nějaké peníze tento Černý pátek. Vítejte v živém centru herních a technologických nabídek pro Černý pátek 2023. Toto je jediné kontaktní místo pro všechny věci, které zachránit tě Hotovost v tomto prázdninovém období. Již jsme viděli několik obrovských slev na Xbox Series

Za tímto účelem je skutečně shromažďujeme všechny Stojí za to Zvládněte konzole, hry, sluchátka, myši, klávesnice a další drahé položky, jako jsou notebooky a další. Zkontrolujeme za vás ceny oproti konkurenci, dvakrát zkontrolujeme, zda se jedná o skutečné nabídky, a ne o ty otravné „falešné“ nabídky, a poskytneme vám několik odborných rad.

Microsoft vynakládá velké úsilí na svou sérii Xbox Konkurence mezi společnostmi jako Amazon, Best Buy, Walmart a dokonce i prodejnami jako Dell, které si běžně nespojujete s hraním na PC nebo nabídkami Xbox, je tužší než kdy jindy. Ano, i Dell dnes prodává konzole Xbox a nabídky, které dělají, jsou často překvapivé.

Černý pátek býval jen jeden den, ale nyní trvá téměř celý listopad. S rostoucími cenami všeho jsou Černý pátek a následující kybernetické pondělí obvykle skvělým časem na to, abyste získali nabídku na příslušenství, které by jinak bylo velmi obtížné ospravedlnit. Můj tým a já jsme otestovali desítky a desítky náhlavních souprav, monitorů, klávesnic, ovladačů a dalšího příslušenství, abychom vám pomohli tento seznam upravit. Nebudeme doporučovat falešné produkty, ani nebudeme doporučovat nabídky, které za to ve skutečnosti nestojí. Vše je zde důkladně prověřeno a představuje pouze to nejlepší herní příslušenství a technická doporučení, která tato sváteční sezóna nabízí.

Jez Corden Procházejte sociální odkazy Přidružený vedoucí redaktor Pro ty, co mě neznají, ahoj! Jsem Jez Corden, přidružený redakční ředitel ve Windows Central, se zvláštním zaměřením na hry a ekosystém Xbox. Můj tým a já jsme osobně zkontrolovali stovky herních produktů, od samotných her přes monitory, myši až po klávesnice a ovladače a vše mezi tím i mimo něj. Každý produkt v tomto seznamu je důkladně prověřen z hlediska kvality a hodnoty a je porovnáván s jinými nabídkami a maloobchodníky, aby se dosáhlo co nejlepších úspor v této sváteční sezóně. READ Sledování Samsungu po Z Fold 2 může být menší, ale nemusí to být tak daleko, jak chcete

Máme řadu center speciálně věnovaných maloobchodním obchodům pro případ, že chcete využít věrnostní programy ke značce a podobné věci. Ať už nakupujete od společností Dell, Walmart, Razer nebo jiných, každý prodejce se snaží o letošních svátcích soutěžit o nejlepší úspory.

Níže jsou uvedeny hlavní rychlé odkazy na všechny nabídky technologií, her a počítačů pro každého velkého prodejce.

Akce na hračky na Černý pátek: Výběr

Toto jsou naše nejlepší produkty, které jsme osobně zkontrolovali a doporučili ve Windows Central. Toto jsou doplňky, hračky a další herní produkty, které mají nejlepší kvalitu nebo nejlepší hodnotu po dobu trvání akce Velký černý pátek tohoto týdne.

Černý pátek herní nabídky: Žhavé slevy

Toto jsou další nabídky, které sledujeme během herních slavností Black Friday tento týden. Jedná se o nabídky za historicky nízké ceny, vysoce hodnotné možnosti a nápady na vánoční dárky.

Herní nabídky Černý pátek: Omezené nabídky živě

Černý pátek je tady, hráči.

Tato sekce našeho živého centra je neustále aktualizovaným zdrojem nejnovějších relevantních herních nabídek od všech hlavních prodejců. Děláme to přímo, protože mnoho nabídek se neuvěřitelně rychle vyprodává nebo jsou to typické „rychlé“ nabídky Amazonu, které jsou k dispozici pouze na krátkou dobu.

To by mohl být dobrý nápad Přidejte si tuto stránku do záložek nebo ji nechte otevřenou na kartě ve svém prohlížeči, abyste měli věci po celý týden aktuální, pokud hledáte nabídky pro sebe nebo své blízké o letošních svátcích. Bez dalšího zvažování se do toho pustíme.