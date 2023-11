Ženské týmy si „zaslouží“ vlastní tréninkové zázemí

Lindsay Horan je nadšená z možnosti vytvořit speciální tréninkové zařízení pro ženský tým Lyonu. (Jonathan Moscop/Getty Images)

Lindsay Horan je nadšená z investice, kterou může Michelle Kang přinést Olympique Lyonnais.

Kang, který již vlastní Washington Spirit v NFL, se má stát většinovým vlastníkem ženského týmu Lyonu. V rozhovoru pro Pro Soccer WireHoran řekla, že se s Kangem setkala „párkrát“ a nazvala ji „úžasnou“.

„A myslím, že její ambice a věci, které ve světě dělá, jsou šílené,“ řekl záložník Lyonu. „Neříká jen věci, aby to řekla, nebo doufá, že se to stane, ona to udělá a udělá to. To, co udělá s Leonem, bude naprosto neuvěřitelné.“

Když se Kang připravuje na převzetí kontroly nad klubem, hlasitě hovořila o svých cílech, mezi které patří vybudování tréninkového centra pro ženský tým. Kang také zkoumá možnost opětovného využití místního ragbyového hřiště jako domácího stadionu týmu.

Mnoho ženských týmů nemá vlastní tréninková zařízení ani stadiony. Kansas City Current z NWSL otevřely svůj tréninkový komplex v roce 2022 a jsou v procesu budování První ženský fotbalový stadion.

„Náš tým není spojen pouze s týmem mužů“ Horan řekl Pro Soccer Wire. „Náš tým je sám o sobě výjimečný. Vidět některé z těchto týmů po celém světě, jak nyní mají vlastní tréninková zařízení, vlastní stadiony, to si zaslouží.“

„My ženy pracujeme stejně tvrdě a jsme profesionálky stejně jako muži. Takže bychom alespoň měli mít vlastní tréninkové zařízení. Všechny bychom měly mít přístup k věcem, které potřebujeme, což jsem si jist, že většina mužských klubů Mít vlastní stadion by bylo také neuvěřitelné.

Lyon by měl v úterý v 15:00 AEDT zahájit skupinovou fázi Ligy mistrů UEFA. Šestizápasová skupinová fáze pokračuje až do konce ledna, kdy se 16 týmů rozdělí do čtyř skupin. Lyon je umístěn ve druhé skupině s rakouským St. Pölten, norským SK Brann a českou Slavií Praha.