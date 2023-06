Zde je návod, jak vidět Oppenheimerovu konečnou verzi

Příští měsíc uvidíte Christophera Nolana Oppenheimer V téměř každém kině, které byste chtěli, ale není žádným tajemstvím, že filmaři mají určité preference, pokud jde o optimální sledování. Ve skutečnosti existuje jedna verze Oppenheimer To může být a Definitivní vydání a oblíbené, ale pokud to chcete vidět, budete si muset udělat cestu do několika vybraných divadel.

IMAX oznámil Seznam míst po celém světě, kde se bude film promítat nejen ve formátu IMAX, ale na 70milimetrovém filmu IMAX, což mu dodá zrno a texturu, kterou Nolan miluje a pěstuje. Některá z těchto kin promítají film v „15 perf“ IMAX 70 mm, což znamená, že perforace na filmovém tisku jsou umístěny nahoře a dole spíše než po stranách, čímž se průřez ještě dále rozšíří pro ten největší divadelní zážitek.

IMAX film oživuje obrázky. „Od rozlišení a barev až po ostrost a celkovou kvalitu, nic se nevyrovná používání filmových kamer IMAX,“ uvedl Nolan v prohlášení doprovázejícím oznámení. „Filmový formát IMAX je zlatým standardem pro filmovou fotografii.“

Pokud jste cinefil, zní to jako velká zábava, ale problém by byl najít kina již vybavená k promítání filmu, a těch není mnoho. Seznam IMAX míst nabízejících 70mm filmové výtisky se rozšiřuje na pouhých 30 kin po celém světě, včetně 19 ve Spojených státech, šesti v Kanadě, tří ve Spojeném království, jednoho v Austrálii a jednoho v České republice. Většina amerických divadel se nepřekvapivě nachází v Kalifornii, ale několik jich je rozptýleno jinde, včetně jednoho v New Yorku, dvou v Texasu, dvou v Michiganu a pár dalších po celé zemi. Můžeš zkontrolovat Kompletní seznam webů na webu IMAX.

Tak proč tak málo? Za prvé, mnoho kin, včetně obrazovek IMAX, v posledních několika letech přešlo na digitální projekci, čímž odpadá nutnost procházet plechovky s filmem a školit promítače, aby zvládli samotný filmový materiál. Když se k tomu přidá, že zručná filmová prezentace je bohužel tak trochu umírající umění, zbude vám ještě méně lidí, kteří umějí zacházet s filmem na prvním místě. Pak je tu logistický problém, který s tím souvisí Oppenheimer zvláště.

Oppenheimer Byl, jak jste možná slyšeli, celý natočen na velkoformátové IMAX kamery a 70mm film je samozřejmě větší než 35mm film. Přidejte to do běhu filmu a podle toho Associated Pressmáte potisk 70 mm 11 mil Po úplném rozložení váží téměř 600 liber. To je spousta filmů bez ohledu na to, jak zručný jste s filmovou zásobou. Podle Nolana to všechno nakonec bude stát za to.

„Ostrost, jasnost a hloubka obrazu nemají obdoby,“ řekl Nolan. AP. „Titul je pro mě natáčení na IMAX 70mm film, opravdu necháte zmizet plátno. Bez brýlí se cítíte jako 3D. Máte obrovské plátno, které naplňuje periferní vidění diváků. Ponoříte je do světa film.“

