Zaměstnanci Destiny 2 měli údajně obavy o budoucnost Bungie

Zaměstnanci vývojáře Destiny 2 Bungie uvedli, že jsou znepokojeni současnou situací ve společnosti po propouštění na začátku tohoto roku.

Jak si možná vzpomínáte, propouštění developera bylo poprvé hlášeno v říjnu. Šéf studia Pete Parsons tehdy škrty veřejně komentoval a označil to za „smutný den“. Postiženo mělo být asi 100 zaměstnanců.

A nyní v nové zprávě od IGNMnozí, kteří ve společnosti zůstávají, uvedli, že studio zavádí celou řadu dalších opatření ke snížení nákladů, aby zůstalo nezávislou dceřinou společností v rámci Sony (která získala vývojáře v roce 2022). Mezi zaměstnanci panují obavy, že Bungie může ztratit svou nezávislost v rámci Sony, pokud Destiny 2 nesplní finanční cíle.

Spolu s výše zmíněným propouštěním Bungie také údajně zahájila zmrazení náborů, snížila rozpočty na cesty pro své zaměstnance, odložila různá setkání, jako je „Pentathlon“, až na tuto dobu příštího roku a ponechala každoroční událost Bungie Day pouze virtuální. Další události, které měly zvýšit morálku, také údajně zaznamenaly pokles výskytu. Kurzy vaření a pletení se prý konají každé tři měsíce, ne každý měsíc.

Kromě toho se říká, že developer Marathon vylepšuje celou řadu stávajících zaměstnaneckých výhod, jako je nový obědový program k pronájmu a další. Zdroje řekly IGN, že to vedlo k nízké morálce v Bungie, přičemž jeden z nich uvedl, že nálada je v tuto chvíli „duše drtivá“. Ale navzdory této náladě veřejnosti ti, kteří jsou stále ve společnosti, řekli, že vedení nedělá nic, aby se pokusilo tento veřejný sentiment řešit.

IGN uvedlo, že ti zaměstnanci, kteří vyjádřili smutek po říjnovém propouštění, se „setkali s překvapivým množstvím lhostejnosti nebo dokonce přímého výsměchu nebo nepřátelství“ od těch na nejvyšších úrovních. Mezitím bylo zaměstnancům řečeno, že další propouštění není vyloučeno.

Dva zdroje sdělily publikaci, že personální ředitelka Holly Barbakovy výslovně uvedla, že propouštění bylo „pákou“, kterou by Bungie mohla znovu zatáhnout. Jiní vysvětlili, že byli požádáni, aby dále o propouštění nediskutovali, a během jednání společnosti s otázkami a odpověďmi po propouštění byla myšlenka na snížení platů vedení, aby se předešlo budoucím škrtům, zamítnuta. Přišla odpověď, že Bungie „není takový druh společnosti“.

„Víme, že potřebujeme.“ [Destiny 2 expansion] „Konečný vzhled funguje dobře,“ řekl jeden zdroj. „A ve studiu panuje pocit, že pokud se to nestane, určitě se chystáme na další propouštění.“

Zdroje IGN uvedly, že mnozí z těch, kteří byli propuštěni na začátku tohoto roku, byli vůdci komunity, přičemž škrty byly postiženy jako generální právní zástupce Bungie Don McGowan. Velké množství propuštěných bylo také součástí DE&I klubů Bungie, jejichž cílem je zajistit inkluzivní prostředí ve studiu.

Zdroj řekl: „Jsem naštvaný. Jsem naštvaný. Tohle jsem sem nepřišel dělat.“ „Je to, jako by mnoho lidí z vyšších pozic neposlouchalo data a říkalo: ‚Potřebujeme naše fanoušky získat zpět, stále nás mají rádi.‘ Ne, nemají… Dostali jsme zbavit se některých z našich nejmilovanějších, znalých lidí, kteří zde byli více než 20 let. Každý den sem chodím a bojím se, že já nebo moji přátelé budu další.

„Nikdo není v bezpečí.“

Několik zaměstnanců Bungie uvedlo, že se obávají, že studio dělá krok směrem k outsourcingu více práce. Tyto diskuse prý probíhaly i před říjnovým propouštěním.

„Lidé stále cítí pocit ‚my versus oni‘ mezi vedením a pracovníky,“ řekl jeden člověk IGN. „Ta důvěra byla narušena.“

Sony a Bungie odmítly na původní zprávu reagovat. Eurogamer požádal Sony o komentář.