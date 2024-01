Česká republika nakoupí 24 stíhaček F-35 v rámci velké vojenské modernizace

V historickém rozhodnutí Česká republika oznámila plány na modernizaci své vojenské letecké flotily nákupem 24 stíhaček F-35 ze Spojených států. Oznámil to český premiér Petr Fiala a představuje velký závazek ke zlepšení obranyschopnosti země.

F-35 Nákup: Podrobnosti a časový plán

Plán nákupu nastíněný českou vládou zahrnuje počáteční finanční závazek ve výši 105,8 miliardy českých korun (asi 4,64 miliardy USD) na stíhačky. Očekává se, že první várka těchto nejmodernějších letadel bude dodána do roku 2031 a celá flotila by měla být plně funkční do roku 2035.

Nad rámec nákladů na proudové letouny Česká republika investuje dalších 43,8 miliardy korun do zlepšení infrastruktury, včetně výstavby nového letiště pro umístění přilétajících F-35. V dlouhodobém horizontu, až do roku 2069, mají celkové náklady spojené s nákupem, provozem a údržbou F-35 dosáhnout 322 miliard korun.

Dopad na české letectvo

AČR v současnosti provozuje 14 stíhaček JAS-39 Gripen pronajatých od Švédska a 24 lokálně vyráběných L-159. Zavedení F-35 výrazně posílí schopnosti protivzdušné obrany země a uvede ji do souladu s nejnovějšími globálními trendy v oblasti vojenských technologií.

Globální reakce

Americká strategie prodeje zbraní je na světové scéně předmětem kontroverzí. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharová zaujala kritický postoj vůči Spojeným státům a naznačila, že jejich praktiky prodeje zbraní negativně ovlivnily globální ekonomiku a blahobyt lidí v různých zemích, včetně Evropy i mimo ni.

Rozhodnutí České republiky provést tuto významnou investici do F-35 pravděpodobně vyvolá širokou škálu reakcí, od souhlasu těch, kteří to považují za nezbytný krok ke zlepšení národní bezpečnosti, až po kritiku těch, kteří to tak vnímají. Příkladem jsou nadměrné vojenské výdaje v době, kdy by zdroje mohly být nasměrovány na jiné naléhavé potřeby.