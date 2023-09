Žádost o novozélandské vízum z Česka, Finska a Dánska

tisková zpráva Zveřejněno 5. září 2023

Formulář žádosti o vízum pro Nový Zéland

Těšíme se na přivítání návštěvníků Nového Zélandu. Pro vstup na Nový Zéland musíte mít platný cestovní pas a požadované vízum. Pokud chcete na krátkou dobu navštívit Nový Zéland, musíte nejprve požádat Novozélandský úřad pro elektronické cestování (NZeTA). V červenci 2019 zavedl novozélandský úřad pro elektronické cestování (NZeTA) bezvízový styk. To umožňuje oprávněným návštěvníkům navštívit Nový Zéland za zábavou, obchodními nebo tranzitními účely, aniž by museli žádat o vízum na konzulátu. Občané bez víz, cestující na výletních lodích všech národností, australští obyvatelé s trvalým pobytem a tranzitní cestující musí získat eTA NZ pro cestu na Nový Zéland. Novozélandská eTA je platná dva roky a umožňuje vícenásobné návštěvy na kratší dobu. Budete také muset zaplatit poplatek za zpracování nazývaný International Visitor Tourism and Security Fee (IVL), abyste dostali schválený eTA pro Nový Zéland e-mailem. Ti, kteří plánují zůstat, pracovat nebo studovat na Novém Zélandu delší dobu, by se měli obrátit na nejbližší novozélandské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Žadatelé musí do formuláře žádosti eTA pro Nový Zéland uvést osobní a pasové údaje. Budete také dotázáni na kriminální minulost žadatele a na to, zda se na Novém Zélandu léčí.

Níže je uveden seznam postupů žádosti o vízum pro Nový Zéland:

Sbírejte dokumenty – Úroveň obtížnosti při přípravě žádosti se liší. U většiny víz si před odesláním žádosti získejte všechny požadované podpůrné dokumenty.

Odeslání jedné žádosti – online můžete podat více žádostí o vízum. Kromě formulářů žádosti musíte předložit cestovní pas a další podpůrné dokumenty.

Počkejte prosím na rozhodnutí o udělení víza – vaši žádost posoudíme co nejdříve. Můžeme vás kontaktovat, pokud budeme potřebovat další informace. Po požadavku a rozhodnutí vás budeme o vašem vízu informovat.

Dostat se tam – Pokud jste se ještě nepřestěhovali na Nový Zéland, můžete se nyní přestěhovat, investovat, pracovat, studovat nebo trvale žít na Novém Zélandu.

Novozélandské vízum z Česka

Česká republika je jednou ze 190 zemí, jejichž občané nepotřebují k návštěvě Nového Zélandu vízum. Návštěvníci, kteří chtějí navštívit Nový Zéland z České republiky za účelem turistiky nebo podnikání na dobu kratší než 90 dní, musí získat platnou NZeTA. Čeští obyvatelé, kteří chtějí navštívit Nový Zéland, musí vždy cestovat s platným NZeTA. Čeští návštěvníci, kteří chtějí na Novém Zélandu zůstat delší dobu, překračující 90denní nepřetržitý pobytový limit NZeTA, by měli prozkoumat různé typy turistických víz, které má k dispozici novozélandská vláda, a vybrat si to, které je pro ně nejlepší. požadavky. Turisté musí mít NZETA nebo Novozélandskou elektronickou cestovní kancelář. Novozélandský úřad pro elektronické cestování byl zaveden vládou Nového Zélandu a bude povinný od 31. října 2019. NZeTA lze rychle a snadno získat a lze o ni zažádat online, takže nemusíte navštěvovat novozélandský konzulát. Žadatelům se proto doporučuje, aby předložili svůj formulář žádosti o NZeTA alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným datem odjezdu, aby byla zajištěna přiměřená doba zpracování.

Požadavky NZeTA pro české občany

Občanský pas je platný minimálně tři měsíce po datu prodloužení z domovské země.

Online formulář žádosti NZeTA musí být vyplněn správně a úplně.

Platná kreditní nebo debetní karta k platbě online přihlášek a poplatků za IVL

Platnou e-mailovou adresu pro příjem schváleného zrušení víz eTA do jejich e-mailové schránky.

Dvojí občané musí poskytnout údaje o pasu, do kterého cestují.

Cestující cestující s rodinnými příslušníky nebo nezletilými musí požádat o eTA zvlášť pro každého člena.

Novozélandské vízum z Dánska

Dánsko je jednou ze 190 zemí, které k návštěvě Nového Zélandu nepotřebují vízum. Od července 2019 požadují dánští občané eTA od novozélandského úřadu pro elektronické cestování (NZeTA) pro vstup na Nový Zéland bez dánského víza po dobu 90 dnů v rámci Scheme Visa Waiver Scheme zavedeného v roce 2009. Vzhledem k dohodám o bezvízovém styku, které Dánsko uzavřelo s vládou Nového Zélandu, mohou dánští obyvatelé žádat o NZeTA. Pro dánské občany je k dispozici několik víz k návštěvě Nového Zélandu. Dánští návštěvníci mohou na Novém Zélandu zůstat až 90 dní bez vízové ​​povinnosti. Novozélandské eTA je vízum pro více vstupů, které umožňuje dánským držitelům vízové ​​povinnosti navštívit zemi několikrát během dvou let. Proces získání novozélandského ETA nebo novozélandského víza je velmi jednoduchý a zabere jen několik minut pomocí počítače, mobilního telefonu nebo tabletu s dobrým připojením k internetu. Vzhledem k tomu, že celý proces žádosti probíhá online, mohou se dánští cestovatelé vyhnout tomu, aby kvůli získání víza museli navštívit místní novozélandskou ambasádu nebo konzulát.

Požadavky na NZeTA pro dánské občany

Držení platného cestovního pasu vydaného dánskou vládou.

Cestovní pas musí být platný minimálně 3 měsíce po datu odletu z Nového Zélandu.

Mít platné informace o debetní/kreditní kartě pro zaplacení poplatku za zpracování online a turistické daně.

Pro příjem aktualizací a upozornění o stavu aplikace NZeTA je k dispozici aktuální e-mailová adresa.

Žadatelé z Dánska musí mít čistý trestní a imigrační rejstřík

Občané Dánska musí být v dobrém zdravotním stavu, když žádají o NZeTA, za předpokladu, že nenavštěvují zemi kvůli lékařskému ošetření nebo poradenství.

Novozélandské vízum z Finska

Finští občané a státní příslušníci 190 dalších zemí jsou způsobilí požádat o zrušení vízové ​​povinnosti NZeTA podle dohod, které Finsko uzavřelo s vládou Nového Zélandu. Novozélandský úřad pro elektronické cestování (NZeTA) zavedl v červenci 2019 režim bezvízového cestování. To umožňuje oprávněným cizincům navštívit Nový Zéland za zábavou, obchodem nebo tranzitem bez žádosti o vízum na konzulátu. New Zealand Electronic Travel Authority, neboli NZeTA, umožňuje finským turistům navštívit Nový Zéland pro turistické účely po dobu až 90 dnů. Občané této země musí požádat o elektronickou cestovní autorizaci nebo ETA. Nový Zéland eTA umožňuje vícenásobné vstupy pro krátkodobé návštěvy během dvouleté doby platnosti. Abyste mohli e-mailem obdržet schválený novozélandský eTA, budete také muset zaplatit poplatek za zpracování nazývaný Mezinárodní turistický a bezpečnostní poplatek (IVL). Vzhledem k tomu, že eTA je elektronicky spojen s konkrétním cestovním pasem, cestující s více než jedním pasem by se měli ujistit, že cestují na Nový Zéland pomocí stejného cestovního pasu, který byl použit k vyplnění žádosti o eTA. Ti, kteří chtějí zůstat na Novém Zélandu delší dobu nebo pracovat nebo studovat, budou potřebovat vízum a měli by kontaktovat nejbližší novozélandské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Finští občané mohou získat potřebná cestovní povolení k návštěvě Nového Zélandu během dnů nebo hodin, aniž by museli navštívit novozélandskou ambasádu nebo konzulát. Žádost o bezvízový styk NZeTA je snadná a lze ji vyřídit za 10 minut z jakéhokoli mobilního telefonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu.

Dokumenty potřebné k žádosti o NZeTA pro Finsko

Cestovní pas: Ujistěte se, že platnost vašeho pasu nevyprší alespoň po dobu následujících 6 měsíců. Razítko by navíc mělo mít prázdnou stránku.

Při vyplňování formuláře budete požádáni o zadání data příjezdu a data odjezdu. Je to povinné.

E-mailová adresa: Turisté budou potřebovat platnou e-mailovou adresu, protože jakmile bude žádost prozkoumána a přijata, bude zaslána digitálně NZeTA na e-mailové ID uvedené ve formuláři. Při cestování se doporučuje vzít si jeho tištěnou kopii.

Měla by být uchována také naskenovaná fotografie pasového formátu.

Platba: Měli byste mít správný způsob platby online. Jeho debetní karta, kreditní karta nebo účet PayPal.

Vízová způsobilost pro Nový Zéland

Cestovní pas: Abyste mohli požádat o vízum, musíte mít cestovní pas platný minimálně tři měsíce po odjezdu a někdy až šest měsíců.

Doklad o finanční způsobilosti: Budete muset předložit bankovní výpisy nebo doklad o spořícím účtu, abyste prokázali, že máte peníze na zaplacení cesty.

Žádost o vízum: Najděte a vyplňte příslušný formulář žádosti s vašimi osobními údaji; Online žádosti o víza mohou být k dispozici v závislosti na zemi, kterou navštěvujete.

Dopis s žádostí: Pokud vás přátelé nebo rodina požádají o návštěvu, budete muset předložit zvací dopis a zbytek vízových dokumentů.

Foto: Abyste se kvalifikovali pro novozélandské vízum, musíte mít alespoň jednu platnou vízovou fotografii. Některé země mohou vyžadovat více obrázků.

Cestovní pojištění: Při cestách do zahraničí byste měli mít správné cestovní pojištění, které pokryje neočekávané léčebné výlohy.

Cestovní itinerář: K žádosti o vízum musíte poskytnout kompletní itinerář s uvedením každé destinace, kterou chcete navštívit, spolu s datem a délkou vašeho pobytu.

Doklad o pobytu: Potřebujete kopii rezervace hotelového pokoje, soukromého pokoje nebo pobytu s přítelem nebo členem rodiny jako důkaz, že máte místo k pobytu.

