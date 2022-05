Asijská udírna a bar Loro

Když spojíte kulinářské nuance High Hospitality – to zahrnuje Netradiční japonské restaurace vrcholíUchiko a Uchiba – a různé kulinářské nuance, které pocházejí z texaského uzení v českém stylu Franklin Barbecue, musíte mít vyzrálý nápad rozšířit jídlo, které exploduje chutí.

Ve skutečnosti, partnerství mezi dvěma restauracemi těžké váhy v Austinu, Texas, máte s Loro Asian Smokehouse & Bar: Aaron Franklin z Hyun Tyson Cole a Franklin Barbecue. Společně přišli s nápadem předvést státní unikátní kulinářský tavicí kotlík.

„Před Lorem existoval vzájemný respekt a obdiv mezi Tysonem Colem a Aaronem Franklinem,“ řekla Amber Quist, generální ředitelka Hai. „Dva šéfkuchaři si navzájem fandili a začali zkoumat, jak by se čerstvé a čisté chutě vrchní desky daly ztotožnit s Franklinovým odvážným, bohatým a kouřovým tradičním grilováním, takže se zrodil Loro.“

Založena na jaře 2018, Loro nabízí skvělé jídlo s globálním dopadem, které rozšiřuje kulinářské hranice země. Thajský papájový salát obsahuje uzené bůček nebo char chiu vepřový bůček, sesquan tofu na kokosové rýži a sezónních okurkách, kimchi vývar s japonským pečeným kuřetem a dubovým pečeným hráškem, pražená sezamová semínka a prášek sriracha.

„Kočičí řezy jsou vždy hitem,“ dodal Quist. „Také, Loro Burger.“ [with red onion-brisket jam, Muenster cheese, lettuce and chile aïoli] Samostatný tisk to chválil.“

Návrh původního umístění v Austinu, autor Michael Hsu Architecture Office s interiérovým designérem Ste’s Craigem Stankettou. Mary Design, Široké dřevěné krovy, inspirované tanečními sály nedaleké Texas Hill Country, dohlížejí na velkou a neformální jídelnu o rozloze 1 850 čtverečních stop. Je téměř dvakrát větší než venkovní terasa.

„Kdybych tu už nepracoval, byl bych se stýkal se svou rodinou,“ řekl Franklin při otevření NRN.

Pobočky skupiny v Dallasu a Houstonu byly dostatečně úspěšné a koncem tohoto roku plánují otevřít čtvrtou restauraci v Addisonu v Texasu severně od Dallasu.

„S cílem otevřít tři až pět kamionů ročně jsme rádi, že tento koncept rozšíříme,“ řekl Quist. Řekl, že doufá, že do roku 2023 po Addisonovi letos otevře v regionu „nějaké další“ restaurace.

