Desítky Palestinců byly zraněny při násilných nepokojích podél hraničního plotu s Gazou

Při nepokojích podél hraničního plotu v sobotu večer byly zraněny více než dvě desítky Palestinců, z toho dva vážně.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo, že při demonstracích stovek Palestinců bylo zraněno více než 24 Palestinců, z toho 10 dětí. ioters podél obvodového plotu s Izraelem.

Třináctiletý chlapec byl zasažen do hlavy východně od Gazy a dalšího zasáhla gumová střela do krku. Zraněna byla také žena a novinář.

Izraelští vojáci použili odstřelovače a gumové projektily poté, co se asi 100 Palestinců přiblížilo k plotu a vrhlo na síly výbušná zařízení. Ke střetům došlo na jiných místech, včetně poblíž Chán Yunis, kde Palestinci házeli kameny na plot a pokoušeli se na něj vylézt.

V jednom z videí zveřejněných online byly viděny desítky mladých Palestinců, jak se snaží zmocnit zbraně izraelského vojáka umístěného podél hraničního plotu.

Palestinci během nepokojů údajně vypustili zápalné balóny směrem k jižnímu Izraeli

Obyvatelé Gazy demonstrovali podél hraničního plotu poté, co se palestinské frakce ve středu rozhodly uspořádat hromadné shromáždění u příležitosti „Pálivého dne v Betlémě“. Mešita Al-Aksá V blízkosti jednoho z protestních míst v severním Pásmu Gazy.

#fotografie | Mladí muži pokoušející se překročit separační plot východně od Gazy a okupační síly na ně střílely slzným plynem a živými kulkami. pic.twitter.com/PIe95lfu3P – Palestinské informační centrum (@PalinfoAr) 21. srpna 2021

V roce 1969 Dennis Michel Rohan, australský křesťan, zapálil a zničil kazatelnu mešity Al-Aksá. Rohan, který byl v Izraeli na turistickém vízu, byl zatčen o dva dny později.

Palestinská žena křičí slogany během demonstrace pochodu na hraniční plot mezi Izraelem a Gazou, východně od Gazy, 31. srpna 2018 (MOHAMMED SALEM / REUTERS)

Během protestu v sobotu člen politického byra Hamasu Suhail al-Hindi řekl, že poselstvím shromáždění bylo, že obyvatelé Gazy „jsou s Al-Aksá a Západním břehem“.

„Nezapomeneme na své vězně a rodiny a nebudeme trpět při obléhání Gazy, která trpí hladem a bolestí,“ cituje jej Wafa News. „Pochodujeme ze všech sil a schopností, abychom zrušili obklíčení palestinského lidu, a používáme vzpomínku na požár Al-Aksá a jeho význam k dosažení vítězství a brzkého osvobození vlasti,“ dodal.

Mluvčí Hamásu Abdel Latif al-Qanno řekl, že ti, kteří se účastnili protestů, “potvrdili, že náš boj s okupací je otevřený. Máme sílu bránit mešitu Al-Aksá a prolomit obklíčení Gazy”.

Qaddo dodal: „Pokračování obléhání nelze přijmout a nepřijmeme zpomalení a odkládání okupace.“

V důsledku 11denních bojů mezi Izraelem a Gazou v květnu Izrael zadržel stovky milionů dolarů poskytnuté Katarem na pomoc chudým rodinám v Gaze a také na platy zaměstnanců Hamasu.

Hamas pohrozil opětovným násilím na hranici, pokud budou peníze zablokovány, a Izrael ve čtvrtek dosáhl dohody o penězích, které by je rozdělovaly chudým. Dohoda ale neobsahovala platy milionů dolarů poskytnuté zaměstnancům Hamasu.

Palestinci v Gaze pořádali týdenní protesty na hranicích března návratu organizované Hamásem, které se často stávaly násilnými, aby ukončily blokádu pobřežní enklávy.

Na demonstracích, které začaly v roce 2018, se každý pátek účastnily tisíce Gazanů na pěti místech podél hraničního plotu. Další menší protesty se konaly během týdne na pláži i v noci na různých místech.

Podle OSN bylo během dvouletých protestů zabito 214 Palestinců, včetně 46 dětí. Dalších 36 000 bylo zraněno.

Simcha Pascoe přispěla k této zprávě.