Členové Skupiny umění a historie Woodville a přátelé ve Studiu umění se ve čtvrtek 10. června setkávají s českou velvyslankyní Hannah Flanderovou.

Obrázek 2: Název BTG210621C2: Členové umělecké a historické skupiny Woodville a přátelé v ateliéru umění ve čtvrtek 10. června s českou velvyslankyní Hanou Flanderovou.

Obrázek 3: Název BTG210621C3: John McIntyre a jeho fotografie s vycházkovou hůlkou staré paní Lindairové.

Obrázek 4: BTG210621C4 Název: Hannah Flanderova s ​​večerem u příležitosti 95. výročí úmrtí Godfrey Lindauerové.

Napsal Dave Murdoch

Ve čtvrtek 10. června se sešlo několik akcí, které se v současné době vytvářejí ze starého i-webu ve Woodville v novém Woodville Art Studio.

Vrcholem rozloučené cesty ze Sydney do Tasmanu byla návštěva české velvyslankyně na Novém Zélandu a Austrálii Hannah Flanderova. Hannah se v červenci vrací do České republiky po šesti letech ve své roli a chtěla se dotknout stránky přátelskými „Woodvillians“, kteří ji předtím ošetřili třikrát.

Odkaz existuje, protože Woodville vytvořil svého umělce v rezidenčním projektu, ve kterém Pilson, který měl vztah se slavným Woodvilleovým umělcem Godfreym Lindauem, pozval tři umělce během šesti let na cestu na univerzitu – tři měsíce na produkci díla.

Česká velvyslankyně Hannah Flanderová se svým separačním darem – karikaturou slavného umělce Petera Williamsona.

Začalo to Philippe Truncou v roce 2016, následovanou Janou Hilmarovou v roce 2018 a Martinou Havelovou v roce 2020.

Po e-mailu od Kevina McIntyreho se české velvyslanectví dohodlo, že přijde před třemi lety na setkání se skupinou Lindauer a její druhou umělkyní Janou, a bylo velkou zábavou vrátit se za Martinou a zúčastnit se každé výstavy umění v průběhu závod.

Tento týden se shodoval s 95. výročím smrti Godfrey Lindauerové a Hana se ve čtvrtek připojila ke komunitě při oblékání na večer u jejího hrobu.

Kupodivu tento týden komunita dostala procházku ve vlastnictví Lindayerovy manželky, která po smrti jejího manžela žila ve Woodville, a nakonec žila v Domově důchodců Palmerston North. Přišel její obrázek.

Je to téměř 20 let, co se Lindau Studio otevřelo, vedle starého i-webu. Bylo otevřeno tehdejším českým velvyslancem, takže Hannah tam byla, aby viděla postup nové galerie. Doufáme, že jeho nástupce pomůže s jeho spuštěním.

Rok 2022 by měl být mezitím dalším rezidenčním rokem umělce, ale skupina Woodville Art and History Group zvyšuje celosvětové riziko epidemie ještě více a plánuje ji na rok 2023.

Po nádherném čaji na oběd poděkovala Hannah skupině za jejich pohostinnost a řekla, že na své návštěvy nikdy nezapomene, zvláště když byla zapojena do skupiny místních aktivit, aby se dozvěděla, jak se věci ve Woodville dějí.

Pochválil skupinu za její snahu vytvořit novou galerii podle plánu pobytu umělce.

Předložil mu karikaturu, která konkrétně odráží české a kiwiské vztahy, zejména renomovaného umělce Petera Williamsona, a také šálu a knihu Tactics and Tenacity about Female Achievers in NZ. Slíbila, že se jednoho dne vrátí.