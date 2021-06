Harry Kane před zápasem Anglie proti České republice říká: Cítím se dobře po celou sezónu Football News

LONDÝN – Útočný anglický útočník Harry Kane trvá na tom, že nemá problémy s kondicí i přes obtížný začátek sezóny Euro 2020, protože manažer Gareth Southgate dvakrát seslal kouzlo, když projevil známky slabosti.

V páteční remíze 0: 0 skupiny D proti Skotsku ve Wembley vystřídal anglického kapitána Marcuse Rashforda, protože Southgate chtěl v útoku více energie, ale Kane ujistil fanoušky, že je nezraněn.

„Gareth má právo provést změny, které považuje za nejlepší pro tým,“ uvedl Kane, který ve hře Skotska zvládl pouze 19 dotyků, uvedl Guardian.

“To, co jsme se během minulých turnajů naučili, je pokusit se vyvrcholit ve správný čas. Nejlepší čas pro vyvrcholení je ve vyřazovacích fázích a snad odtud můžeme začít.”

Začátek Anglie vůči eurům byl ztlumený vítězstvím 1: 0 ve svém úvodním zápase s Chorvatskem, které v semifinále mistrovství světa 2018 v Rusku zvítězilo nad Anglií a nedokázalo doma rozbít bojující stranu Skotska. Fanoušci ve Wembley.

„Pravděpodobně byly v Rusku časy, ve čtvrtfinále a semifinále, kdy jsem nebyl tak ostrý, jak jsem chtěl,“ dodal 27letý hráč. „Nakonec jsme se nedostali tam, kam jsme chtěli, možná částečně z toho důvodu.“

“Jde o správu týmu, zajištění toho, aby byli všichni co nejvhodnější a nejopatrnější. V mém případě to byly dvě těžké hry (Chorvatsko a Skotsko) a jde o to, abych se ujistil, že zapadám mezi ostatní hráče.”

„Neměl jsem žádné problémy. Neměl jsem pocit, že bych na to nebyl fyzicky připraven. Cítil jsem, že hraní těchto her bylo tak dobré, jak jsem se cítil celou sezónu, pokud jsem upřímný.“

Na otázku, zda jeho touha opustit svůj klub, Tottenham Hotspur, ovlivnila jeho výkon v národním týmu, odpověděl: “Určitě ne. Zaměřuji se jen na to, jak mohu tomuto týmu pomoci a jak můžeme na tomto turnaji uspět.”

„Z pohledu médií chápu, že existují spekulace, ale plně se soustředím na tu práci.“

Anglie, která má ze dvou zápasů čtyři body, musí v úterý ve Wembley porazit vedoucí skupiny České republiky, aby postoupila do posledních 16 jako vedoucí. Kane věří, že i přes svoji sílu v zadní linii může vylepšit útočnou linii.

“Všichni jsme hrdí na to, že nepřiznáváme gól, zepředu dozadu, a teď mám pocit, že se můžeme zlepšit v útočné třetině a být pružnější a trochu více svobody a vytvářet více šancí. Pak můžeme být silným týmem.”

