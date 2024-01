Vyhození milionu dolarů z vrtulníku

Influenceři vždy dělají náhodné věci na sociálních sítích, aby získali lajky a zhlédnutí. Funguje to pořád. Tady je to, co teď udělal jeden český influencer.

Kdo je ten influencer, který vyhodil milion dolarů z vrtulníku?

Kamil Bartošek, influencer a televizní moderátor v České republice, překvapil místní tím, že shodil z vrtulníku 1 milion dolarů u města Lissa nad Labem.

co udělal?

Bartoszek, známý také jako Kazma, měl v úmyslu věnovat velkou sumu peněz jednomu vítězi turnaje.

Účastníci museli vyřešit záhadný kód v Kazmově filmu „Onemanshow: The Movie“, aby našli peníze.

Hádanku se ale nikomu nepodařilo vyřešit. Influencer poté vymyslel alternativní strategii a rozhodl se rozdělit prize money mezi všechny přihlášené účastníky. V neděli v 6 hodin ráno jim poslal e-mail se záhadnými detaily o tom, kam uloží peníze.

Svůj slib dodržel a vrtulníkem dorazil na určené místo a čas. Kazma zveřejnil video na svém oficiálním instagramovém účtu s popisem: „První skutečný malijský déšť na světě!“ „Vrtulník shodil z České republiky milion dolarů a nikdo nebyl zabit ani zraněn.“

„Nad Českem bude za pár dní létat nákladní vrtulník. Pod sebou bude mít kontejner s milionovými bankovkami. Na dně tohoto kontejneru jsou obrovské dveře.“

A v mžiku se někde v Česku otevřou dveře tohoto kontejneru. Kazma před uzávěrkou oznámil, že kdy a kde se tak stane, budou vědět jen ti, kteří si kartu aktivovali.

Když peníze padaly z nebe, na náměstí se shromáždily tisíce lidí a během necelé hodiny zabavili všechny bankovky v igelitových sáčcích. Ve videu sdíleném online je vidět, jak lidé běží s taškami na poli a snaží se nasbírat co nejvíce jednodolarových bankovek. Někteří si přibalili i deštníky, aby dostali co nejrychleji co nejvíce peněz.

Proč to udělal?

Jednodolarové bankovky sebralo podle Kazmy asi 4000 lidí. Za zmínku stojí, že každá bankovka obsahuje QR kód propojený s online portálem, kde mohou výherci věnovat peníze charitativním organizacím.

''Dal jsi nám spoustu návrhů, co bychom měli dělat s penězi, které nikdo nevydělal. Nejčastěji nám píšete o třech věcech: pomoci někomu a věnovat peníze na dobročinné účely; rozdělovat peníze lidem, kteří hráli naši hru; A udělat další show s penězi. „Přemýšlel jsem, co s tím udělám, a pak mě napadlo, že bychom mohli tyto tři věci spojit,“ řekl Kazma ve videu před žertem. Podívejte se na video zde.

