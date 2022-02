Č. 23/24 Softball zametá UTSA a Tulsa v Texas Classic

další hra: Tulsa 28. 2. 2022 | 13:30 místního času síť dlouhých staletí 105,3 FM 28. února (Po) / 13:30 CST

Tulsa



Austin, TX – neděle v Texas Classic Action na Red & Charlene McCombs Field, nadhazovač juniorů Sophia Simpsonová První neútočný a dominantní útočící Longhorns z univerzity vyzdvihl silný večer akce, když Texas softball 23/24 (7-7) porazil UTSA (8-0, 6 hostinců) a Tulsu (14-1, 5 hostinců). ).

Poznámky

Texas prvák džbán Sophia Simpsonová Neúder proti UTSA byl první v její vysokoškolské kariéře a 52. v historii texaského programu.

Simpson také založil novou úroveň kariéry s 12 údery vítězstvím nad UTSA

Druhý starší baseman Janie Jeffersonová Definujte novou úroveň kariéry se čtyřmi RBI proti UTSA. V neděli jsem šel dohromady dva zápasy 4 proti 5 s vedoucím týmem v pěti RBI.

student třetího základu Mia Scottová Pokračovala ve výkonech a ve dvou závodech se čtyřmi zaznamenanými jízdami dosáhla 0,667 (4 na 6). Svou kariéru také svázala se dvěma takty a dvěma běhy v obou hrách.

Pokračovala ve výkonech a ve dvou závodech se čtyřmi zaznamenanými jízdami dosáhla 0,667 (4 na 6). Svou kariéru také svázala se dvěma takty a dvěma běhy v obou hrách. chytač student Katie Simosová Nastavte nová kariérní maxima pro úspěchy (dva) a RBI (tři) během porážky Tulsy 14-1 (5 hostinců).

Jefferson má nyní jen 16 zásahů od toho, aby se stal prvním hráčem Longhorns, který dosáhl 300 bodů.

Texaský útok převýšil UTSA a Tulsu v souhrnu 22-1 a porazil je 20-3.

Hlavní hráči

vs UTSA: První důstojník Janie Jeffersonová (2 vs 2, běh, dvojnásobek, čtyři RBI); Velké levé pole Lauren Burke (2 vs. 3, 2 běhy, dvojité, HR, RBI); První muž základní student Katie Simosová (1 vs. 3, RBI); chytač druhým rokem JJ Smith (1 vs. 3, dvojité, RBI); student třetího základu Mia Scottová (2 vs 3, 2 kola, dvojité)

naproti Tulse: Cimusz (2 vs. 2, běh, dvě chůze, dvojitá, tři RBI); Levý hráč začátečník Lou Gilbert (1 vs 2, běh, RBI); Scott (2 vs. 3, dva běhy); Jefferson (2 vs. 3, Flow, Walk, RBI); Smith (1 vs. 2, běh, RBI); pravonohý fotbalista ve druhém ročníku Brie Kanto (1 na 2, 2 běhy, RBI); Felder Center druhý rok Alyssa Popilka (1 vs 2, běh, RBI); student druhého ročníku Bella Daytonová (dva běhy, chůze, RBI)

v kruhu

vs UTSA: Simpson (2-1) byl skvělý proti Roadrunners, vypálil první vysokoškolský tým bez střelce přes 6,0 směn akce se čtyřmi chůzemi a 12 nejlepšími údery v kariéře.

naproti Tulse: Student druhého ročníku studia český Estel (2-1) Získejte vítězství poté, co jste umožnili získaný sprint se třemi zásahy jednou chůzí a čtyřmi K na pneumatikách 4,0. Tesařství Shea O’Leary Jeden zásah během celého kola odpočinku.

detaily

vs UTSA:

Texasané získali okamžitý náskok na konci první Alexy Williamsové, startéra UTSA. S dvěma ve skórovací pozici poté, co Scott singl a krade, Pupilka kráčí a divoký nadhoz, Jefferson dal sólo RBI napravo pro rychlou výhodu 2:0. Cimusz RBI jednou rukou z levé strany, Smith RBI rychle srovnal rozdíl na 4-0.

Simpsonovi se ve třech kolech akcí blížilo pět úderů a Longhorns přidali svůj náskok ve spodní části třetího. Byla to Burke, kdo hodil velkou mušku, když levá hráčka zasáhla první hod, který viděla od Jimmyho Gilberta, do středu pravého středu a vedla 5:0.

Burke byl zpět a způsobil chaos ve spodní části páté. Poté, co začal frame dvěma údery do středu, Eugeneův rodák, pátý, uháněl celou cestu od vteřiny, aby skóroval na přihrávku a dosáhl skóre 6-0.

Na okruhu se Simpson neustále valil, každý zaznamenal dva údery ve čtvrtém a pátém kole, než trefil stranu (všechny vypadají K) v šestém.

Vzhledem k tomu, že ještě nebyl ve hře žádný útočník, texaský útok dokončil svůj útok brzy a hodil ho přes konec šestého místa. Poté, co Scott vešel dovnitř a chyba UTSA na začátku framu, Jefferson vystoupil a vypálil RBI dva na dva proti pravé středové zdi, aby dokončil výhru 8:0.

naproti Tulse:

Tulsa poskočila 1:0 během prvního zápasu, když určená hráčka Makayla Jackson zahrála double a vstřelila dva góly po levé polní čáře.

Longhorns odpověděli hned ve spodní polovině, když Scott začal poločas jedním přes levou stranu. S novým rychlým jezdcem na druhém místě po krádeži se Popelka vyšplhal do boxu a zasadil perfektní ránu před board. Snadno porazila hru na jedničku pro singl RBI, když Scott střílel celou cestu ze vteřiny a vyrovnal zápas na 1:1. Cimusz vylezl do boxu jedním výjezdem a vystřelil z vysokého motoru úplně vlevo. Kennedy Kramer se trochu otočil z Tulsy a nemohl hrát na dvojce, když se trefil Pubelka. Smith následoval o dva zásahy později s jedním RBI, který právě unikl potápění Haley Morgan ve středu, a zvýšil na 3-1.

Jefferson odstartoval to, co se nakonec stalo třetím z osmi běhů s 13 longhorny, kteří dosáhli na talíř. Po trojitém #1 hitu All-American se posunula na druhé místo v krádeži a třetí na divoké půdě. Hempel, Texas, producent rychle zabodoval na základně Burke RBI a získal výhodu 4-1. Se sbalenými taškami je Daytonská rally nabitá pravidly a Alyssa Washingtonová Obětujte mušku, Tulsa dvoustupňová chyba v běhu, volná přihrávka nabitá pravidly Cimusz a jedna Gilbertova dvoufázová kombinace, která stanovila počet ve prospěch Texasu, 11-1.

Další chyba v poli Tulsa, a to pro čtvrtý start v Texasu, otevřela dveře Longhornům, aby přidali další tři nezasloužené jízdy na RBI jednotlivců od Cantu, Jeffersona a Cimusze.

Na okruhu se Češi a O’Leary spojili, aby odstoupili posledních 10 hráčů Golden Hurricane v soutěži, aby dokončili základní vítězství závodu.