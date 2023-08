Výměna Hellcatů vedle sebe mohla skončit jen špatně

Chtít zabalit největší a nejvýkonnější motor do nejmenšího a nejlehčího balení je jakási univerzálnost. Všichni se divíme: „No, jaká by byla motorka o výkonu 1000 koní?“ Nebo jsem to možná jen já a moje spřízněné duše Blog SXS To staví skříňový motor Dodge Demon o výkonu 800 koní vedle sebe.