Ceny českých filmových kritiků se rozhodly propagovat filmy, které vypadají minulostí

Polská filmařka Agnieszka Holland byla oceněna za svůj historický životopis ŽonglérO populárním léčiteli, který musí přežít komunistický režim na vrcholu svých totalitních ambicí. Evan Trojan, který hrál protagonistu, vyhrál nejlepšího herce.

Významná silná přítomnost dokumentu Uvízl v síti Vet Klossak, nejvyšší český film roku, získal nejvyšší cenu za nejlepší dokument. Jak ukazují veřejně dostupné hlasovací záznamy, film byl také silným uchazečem o nejlepší film sám o sobě.

Ceny byly vyhlášeny 6. února 2021.

Ceny byly rozděleny do osmi inscenací:

nejlepší film:

Stínová země (Česká republika a Slovensko)

Režie: Bohdan Salamah

produkovaný Světelný film (Česká republika)

To bylo produkováno Česká televizeA Filmový park (Slovensko)

Podporováno Český filmový fondA Filmová nadace

Nejlepší režisér:

Agnieszka Nizozemsko Dva šarlatáni / šarlatáni (Česká republika, Irsko, Polsko, Slovensko)

Režie: Agniesca Holland

produkovaný Marilyn Film Production (Česká republika), Zábavné filmy a hudba (Irsko), Madantes (Polsko), Fury film (Slovensko), Česká televize (Česká republika), RTVS (Slovensko), Studio Barandov (Česká republika)

Podporováno Český filmový fond, The Audiovizuální slovenský fondA Polský filmový institut

Nejlepší dokumentární film:

Stuck in the network / V síti (Česká republika a Slovensko)

Režie: Barbora Chalupová, Vette Closac

produkovaný Film hypermarketuPeter Keriks

Podporováno Český filmový fond, The Audiovizuální slovenský fond

Nejlepší scénář:

Peter Zelinka Dronman / Prohlížeč (Česká republika, Slovensko a Slovinsko)

Režie: Peter Zelinka

Produkováno českými filmy o délce 0,7 km

To bylo produkováno Česká televizeA Přeložte filmyA Punkchart filmyA mýtus

Podporováno Český filmový fondA Jihomoravský filmový fondA Filmová nadace

Mimo kino:

Krysy (Česká republika)

Režie: Victor Tausch, Matig Klopatchik

který produkoval Česká televize

Nejlepší krátký film:

Anatomie českého odpoledne

Režie: Adam Martinique

Produkt Matog Baklik

produkovaný Filmy bez dechuA Studio Famo

Podporováno Český filmový fond

Nejlepší audiovizuální úspěch:

Kinematografie Vieiry Skaneové a Tomacha Kleina ve filmu Vpřed vpřed (Česká republika a Slovensko)

Práce režie “Vieira Chanyova”

produkovaný Film hypermarketuA Punkchart filmyA Česká televize

Podporováno Český filmový fond, The Audiovizuální slovenský fond

Nejlepší herečka:

Magdalena Borová od Stínová země

nejlepší herec:

Evan Trojan pro Dva šarlatáni / šarlatáni

Objev roku:

Gendrich Anders Nová transformace (Česká republika)

Režie: Jindřich Andrš

produkovaný Moloko film A Studio Famo

Podporováno Český filmový fondA Česká televize, Studio Bystrouška