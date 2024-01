Mars má obrovskou zásobárnu vody, která by mohla naplnit Rudé moře Země • Earth.com

Před více než dekádou a půl se mise Mars Express vydala odhalit tajemství marťanského povrchu se zaměřením na záhadný útvar Medusae Fossae (MFF).

Tento zajímavý geologický útvar, původně studovaný pro svá rozsáhlá ložiska, zůstal předmětem spekulací a zvědavosti. Ale dnes, díky novému výzkumu, byl závoj na MFF konečně odstraněn.

Hluboká voda v souvrství Medusae Fossae na Marsu

Thomas Watters, z Smithsonova instituce v USA a hlavní autor původní i nedávné studie osvětluje tato nedávná zjištění.

„Znovu jsme prozkoumali VFR s použitím novějších dat z Expresní radar MARSIS„A zjistili jsme, že sedimenty jsou mnohem silnější, než jsme si mysleli: až 3,7 kilometru tlusté,“ říká Watters.

„Je vzrušující, že radarové signály odpovídají tomu, co očekáváme od ledových příkrovů, a jsou podobné signálům, které vidíme z polárních čepiček Marsu, o kterých víme, že jsou velmi bohaté na led.“

Dostatek vody k naplnění pozemského Rudého moře

Důsledky tohoto objevu jsou hluboké. Pokud by led ve formaci Medusae Fossae roztál, mohl by zahalit Mars do vrstvy vody o rozměrech… Hloubka 1,5 až 2,7 metru.

To představuje největší vodní nádrž, která byla kdy objevena v této oblasti Marsu, obsahující dostatek vody, aby mohla konkurovat velikosti Rudého moře na Zemi.

Útvar Medusae Fossae je sám o sobě geologickým zázrakem, táhne se na délku stovky kilometrů a stoupá několik kilometrů.

Leží na průsečíku marťanských vysočin a nížin, potenciálního hlavního zdroje marťanského prachu a jednoho z nejrozsáhlejších ložisek na planetě.

Předchozí studie vzniku Medusae Fossae

Počáteční pozorování Mars Express naznačovala ledovou povahu formace Medusae Fossae kvůli její radarové průhlednosti a nízké hustotě.

Alternativní teorie však naznačují, že by mohlo jít o masivní nahromadění větrem navátého prachu, sopečného popela nebo sedimentu.

Zde jsou nová radarová data: „Vzhledem k tomu, jak je hluboká, pokud by MFF byla jen obří hromada prachu, očekávali bychom, že se zhutní vlastní vahou,“ říká spoluautor Andrea Cicchetti z Harvardské univerzity. Národní institut astrofyziky, Itálie.

„To by vytvořilo něco mnohem hustšího, než co již vidíme u Marses. Když jsme modelovali, jak se budou chovat různé materiály bez ledu, nebylo nic, co by reprodukovalo vlastnosti MFF – potřebovali jsme led.

Přepisování historie Marsu

Současné chápání oblast MFF Označuje tvorbu vrstev prachu a ledu, na jejichž vrcholu je ochranná vrstva suchého prachu nebo popela o tloušťce stovek metrů.

Přestože se Mars nyní jeví jako neplodný, vykazuje známky minulosti bohaté na vodu, včetně pozůstatků říčních kanálů, starých oceánských dna a vodou vytesaných údolí.

Tento objev velkého ledu poblíž marťanského rovníku, jako je ten nalezený pod povrchem MFF, poukazuje na radikálně odlišnou klimatickou éru v historii planety.

„Tato nejnovější analýza zpochybňuje naše chápání formování Medusae Fossae a vyvolává tolik otázek jako odpovědí,“ říká Colin Wilson, projektový vědec ESA pro Mars Express a kosmickou loď. Kosmická loď ESA ExoMars (TGO).

„Jak dávno se vytvořila tato ledová ložiska a jak vypadal Mars v té době? Pokud se potvrdí, že jde o vodní led, tato masivní ložiska změní naše chápání historie klimatu Marsu. Jakákoli zásobárna starověké vody byl by to skvělý cíl.“ Lidský nebo automatizovaný průzkum„.

Důsledky pro budoucí průzkum Marsu

Pro budoucí mise na Mars je objev ledu v rovníkových lokalitách, jako je formace Medusae Fossae, neocenitelný.

Mise vyžadují přistání poblíž rovníku, daleko od polárních čepiček nebo ledovců ve vysokých zeměpisných šířkách, a voda je kritickým zdrojem.

Wilson však varuje: „Usazeniny MYF, pohřbené pod rozsáhlými vrstvami prachu, zůstávají prozatím nepolapitelné. Každý objev marťanského ledu však obohacuje naše chápání hydrologické historie planety a současné distribuce vody.“

Mars Express pokračuje v mapování vodního ledu hluboko pod povrchem, zatímco TGO Mars Orbiter, vybavený přístrojem FREND, zkoumá ukazatele blízké povrchové vody.

FRENDův objev oblasti bohaté na vodík, indikující přítomnost vodního ledu, ve Valles Marineris na Marsu v roce 2021, a pokračující mapování mělkých sedimentů, doplňuje toto pochopení.

„Naše společné úsilí prozkoumat Mars postupně odhaluje tajemství našeho planetárního souseda a nabízí pohledy do jeho minulosti a potenciál pro budoucí průzkum,“ uzavírá Colin Wilson.

Odhalte tajemství Marsu

Stručně řečeno, nedávné poznatky Mars Express o formování Medusae Fossae představují milník v našem chápání Marsu a jeho klimatické historie.

Objev rozsáhlých ledových ložisek, zpochybňující předchozí koncepty a odhalení potenciální pokladnice vodních zdrojů, obohacuje naše znalosti o Rudé planetě a mění vyhlídky na budoucí průzkum.

Tyto objevy nás přibližují k odhalení tajemství Marsu a nabízejí slibný výhled jak pro vědecké objevy, tak pro vyhlídky na lidský průzkum.

Jak pokračujeme ve zkoumání a analýze, každý kousek dat se přidává do složité mozaiky minulosti Marsu a poskytuje neustále se vyvíjející příběh tohoto fascinujícího planetárního souseda.

Historie vody na Marsu

Tato studie již byla provedena dříve Evropská kosmická agentura.

