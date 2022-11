Nejnovější aktualizace o rusko-ukrajinské válce – The Washington Post

Následovalo jeho vyjádření v pondělí pozdě Informace z The Washington Post Zejména Bidenova administrativa vyzvala Kyjev, aby naznačil otevřenost jednání o ukončení války. Bílý dům uvedl, že Washington a Moskva udržují komunikační kanály na vysoké úrovni.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že světoví lídři by měli „přinutit Rusko, aby zahájilo skutečná mírová jednání“ a že Kyjev „opakovaně navrhoval“ rozhovory. Obvinil Rusko z maření těchto snah a označil požadavky Ukrajiny – včetně navrácení jejího území a bezpečnostních záruk – za „zcela srozumitelné podmínky“.

V jedné z ukrajinských vesnic skončila okupace – a začal spor: Měsíc poté, co ukrajinské síly znovu získaly kontrolu nad vesnicí v jižní Chersonské oblasti, se její kdysi splétaná komunita rozdělila kvůli obviněním, že někteří obyvatelé spolupracovali s ruskými silami, tvrdí Michael E. Miller a Anastasia Galushka ze Ševčenkivky.

„Sousedé ukazovali prstem na sousedy a přerušovali mezigenerační vazby,“ napsali. „Zpravodajští agenti se ptali na to, kdo co udělal, ale zatím to nebylo spravedlivé vůči těm, kteří se cítí zrazeni.“