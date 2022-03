Vítěz prodloužení Klingberg zvedl Stars nad Kanaďany 4-3

MONTREAL – Pozdní vítěz prodloužení John Klingberg skóroval ve čtvrtek večer 4:3 výprask Dallas Stars nad Montreal Canadiens.

MONTREAL – Pozdní vítěz prodloužení John Klingberg skóroval ve čtvrtek večer 4:3 výprask Dallas Stars nad Montreal Canadiens.

Nejlepšími střelci Montrealu (16-37-8) byli Cole Caufield a Nick Suzuki, zatímco Radek Vaxa a Jimmy Penn skórovali za Dallas (32-23-3).

Oba týmy začaly rychle, vyměnily si zlaté příležitosti, přičemž Kanaďané brzy vyzkoušeli Jakea Oettingera.

„Letos náš brankář zachránil a dáváme obrovské góly,“ řekl hlavní trenér Rick Bowness. „Ten zápas 3:0 mohl trvat pět minut. Jake byl fantastický.“

První z těchto příležitostí měl Christian Dvořák, který zůstal sám na prahu, ale nedokázal se dostat přes natažený Oettingerův polštář. To samé bylo potřeba znovu o několik minut později, aby Mike Hoffman nemohl otevřít skóre.

Šance pokračovaly pro oba týmy, protože na řadě byl Michael Raffle, aby po pouhých třech minutách donutil Jakea Allena čelit zoufalství.

Do konce první třetiny zbývala jen něco málo přes minutu a patu se nakonec podařilo prolomit, když si puk našel cestu k Faksovi, který proklouzl míčem kolem bezmocného Allena.

„Měl jsem už hodně šancí, ale když jste dlouho nedali gól, není vám to moc příjemné,“ řekl Fekseh, který dnes večer prolomil čtyřměsíční sucho. „Připadalo mi to jako věčnost. Doufám, že už nikdy nebudu mít celou dobu bez cíle.“

Montreal konečně v polovině druhého zápasu nabral silnou hru, když si všiml Suzuki Caufield s ledovým křížem, čímž srovnal zápas do jednoho s 12. nováčkem sezóny.

Dallas si na konci druhé třetiny začal vyvíjet tlak a ráznou hrou vrátil úder pět minut od konce zápasu. Benn zachytil odraz od koncových desek a podařilo se mu protlačit kotouč Allenovýma nohama.

Montreal vyšel z druhé přestávky rychleji, ale přeinstaloval hvězdy ve svém regionu pro kompletní transformace najednou.

„Jejich rychlost je velmi působivá,“ řekl Bowness. „Mají vysokou úroveň dovedností a opravdu na vás útočí. Opravdu se mi líbí, jak jsme se odrazili po špatném zápase v Torontu.“

Poté, co si oba týmy vyměnily neefektivní přesilové hry, využili Kanaďané svou rychlostní výhodu při hře čtyř proti čtyřem. Caufield a Suzuki jsou opět spojeni, přičemž Suzuki vstřelil svůj 17. gól v sezóně.

Montreal i nadále dominoval třetímu poločasu, když Scheunemannova střela z tečky překvapila Oettingera a dostala Montreal do vedení a poslala centr Balea do exploze.

Stejně rychle, jako byl postup Kanaďanů evidentní, byl pryč, když zmatek u obranné modré čáry nechal Kleinburga samotného ve slotu a znovu srovnal zápas o třetí místo.

„Byl to jen velký gól,“ řekl Klingberg, který překonal franšízový rekord v počtu gólů vstřelených hvězdným defenzivním hráčem. „Museli jsme jít dál, ale to je výhradně z D-core.“

Po necelých dvou minutách hry v základním nastavení byl Joel Armia povolán k zákroku brankáře, čímž dal Dallasu před prodloužením výhodu čtyři na tři.

Poté, co nic nevyprodukovalo, se Klingberg po instalaci Mika Hoffmana ocitl v krabici.

Český obránce si to vynahradil tím, že deset sekund před koncem skočil do bezjamkového slotu a vsítil dva klíčové body při hledání postupu Dallasu do play off.

„Fanoušci dostali své peníze a my dva body,“ řekl Bowness. „Věděli jsme, že hrajeme dobře, věděli jsme, že se dostaneme do více šancí. Tři (prohry) v řadě stačí a dnes večer jsme to potřebovali a dostali jsme to.“

Oba týmy jsou zpět v akci 19. března, kdy Dallas míří do New Yorku hrát za Islanders, zatímco Montreal hostí Ottawu Senators.

Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 17. března 2022.

Elias Gregoriades, The Canadian Press