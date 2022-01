Vítejte v Arkesii – video New Lost Ark předvádí hratelnost, třídy, dungeony a další

Podívejte se na herní zážitek chybějící rakev S dnes zveřejněným novým videem. Video ukazuje každou z kategorií hry, jde do procesu přizpůsobení a jak udělat svou postavu jedinečnou, stejně jako některé pohledy na hratelnost a svět Arkesie.

Na výběr je pět základních tříd: Mage, Warrior, Martial Artist, Gunner a Assassin. To je však pouze začátek, as Každá třída dostane pokročilý formulářJakmile si vyberete, jakým směrem se má vaše postava ubírat, schopnosti a dovednosti, plus upgrady a další, vám umožní vše doladit tak, jak chcete. Své dovednosti lze upgradovat až třikrát a můžete si vybrat, kam umístíte své dovednosti. Tým Smilegate zde zdůrazňuje hráčské možnosti a „systém stativu“, jehož výsledkem je mnoho možných variací, ze kterých si můžete vybrat.

přirozeně, Toto je MMORPG A svět Arkesie můžete prozkoumat. The Mystery Ship je tajemný artefakt, který chce každý, ale na cestě bude spousta terénu k prozkoumání, postav, které je třeba potkat, a pořádná dávka tajemství. NPC a dědictví, se kterými se setkáte, mohou být na vaší straně nebo mohou být soupeři s archou, kterou chcete získat zpět, pokud nějakou najdete. Udělejte to a postavte se armádě démonů, pokud chcete.

Když už jsme u toho průzkumu, náhled ukazuje i plachtění. Budete muset získat výkonnou loď a posádku, aby odpovídala tomu, co potřebujete udělat. Svou loď si samozřejmě budete moci upravit, najít ostrov, ke kterému se připojíte, a proměnit ji ve svou vlastní pevnost.

Další funkce, jako jsou dungeony a raidy, jsou také ukázány, spolu s PvP arénami pro výzvy 3v3. Být MMO, mnoho z těchto věcí je nyní docela standardní, ale toto je náš dosud nejpodrobnější pohled na to, co to všechno bude. chybějící rakev. Určitě to vypadá leskle a zabaleno.

S vydáním plánovaným na 11. únoraDveře jsou dokořán pro mnoho objevů Hra zdarma.

více, zamiřte k Chybí rakev.