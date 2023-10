Slavný Venušin blesk nakonec nemusí být blesk: ScienceAlert

S ohromujícím atmosférickým tlakem a nestálými teplotami je přežití na povrchu Venuše nemožné. Ale kdybyste mohli stát na této planetě pár minut, viděli byste nějaký blesk? Nová studie dochází k závěru: Pravděpodobně ne.

Výzkum, který provedl tým z University of Colorado Boulder, West Virginia University, University of California v Los Angeles a University of California v Berkeley, znovu analyzoval signály vycházející z druhé planety nejblíže Slunci.

V roce 1978, kdy NASA Pionýrská Venuše Vstoupila na oběžnou dráhu kolem planety Venuše a objevila takzvané pískavé vlny. Tyto elektromagnetické vlny na Zemi jsou obvykle vytvářeny bleskem, což vede výzkumníky k hypotéze, že vlny byly také známkami elektrické aktivity na Venuši.

Nová studie naznačuje, že kopie Venuše nemusí být tím, čím se původně zdály.

„O blesku na Venuši se vedou spory už téměř 40 let,“ On říká Magnetosférická fyzička a hlavní autorka Harriet George z University of Colorado Boulder. „Doufáme, že s našimi nově dostupnými údaji můžeme pomoci usmířit tuto debatu.“

Whistler vlny Jsou to elektromagnetické vlny s velmi nízkou frekvencí (VLF), nazývané tak kvůli způsobu, jakým „pípají“, když je slyší rádioví operátoři. Vznikají srážkami elektronů v atmosféře, které se obvykle pohybují údery blesku.

Tato nejnovější studie použila data shromážděná v roce 2021 jinou kosmickou lodí NASA,… Solární sonda ParkerNa cestě ke slunci. Opět byly detekovány pískací vlny, ale něco nebylo v pořádku: vlny mířily špatným směrem.

Místo toho, aby explodovaly do vesmíru, jak se to děje při bouřkách, byly tyto pískavé vlny nasměrovány dolů k povrchu planety. To znamená, že blesk není hlavní příčinou těchto elektrických signálů.

„Vraceli se zpět od toho, co si všichni za posledních 40 let představovali.“ On říká Fyzik vesmírného plazmatu David Malaspina z University of Colorado Boulder.

To neznamená, že na Venuši nejsou žádné blesky, ale je nepravděpodobné, že by jich bylo hodně – a hojné pískavé vlny zachycované prolétajícími kosmickými loděmi se zdají být generovány… Jiné jevy.

Tyto další procesy nebyly v této studii do hloubky řešeny, ale výzkumníci to zpochybňují Magnetické opětovné připojení Může to hrát roli, protože magnetické siločáry kolem Venuše se kroutí, lámou a pak se zase spojují.

Předchozí studie tvrdily obojí na A proti Je tu růžový blesk a případ ještě není uzavřen. K potvrzení jsou zapotřebí podrobnější údaje a sonda Parker Solar Probe má před sebou ještě jednu misi, která dává výzkumníkům další šanci podívat se blíže na počasí na Venuši.

„Je velmi vzácné, aby nové vědecké přístroje dosáhly Venuše.“ On říká Malaspina. „Nedostáváme mnoho příležitostí k provádění tohoto druhu zajímavého výzkumu.“

Výzkum byl publikován v Geofyzikální výzkumné dopisy.