Andreescu pomalu startuje na plavbě do třetího kola Miami Open

Před kvalifikací pro třetí kolo Miami Open potřebovala Kanaďanka Bianca Andreescuová rozcvičku.

8. osiva z Mississaugy v Ontariu porazila v pátek ve druhém kole turnaje WTA 1000 Češku Teresu Martinkovou z České republiky 7: 6 (5), 6: 2.

Andreescu vybojoval dva brejkbaly, aby získal první set, když v úvodním zápase porazil 21 neúmyslných faulů ve srovnání s 10 pro 105. nasazenou Martinkovou.

Po bitvě, která měla sloužit k otevření druhého, Andreescu plně ovládla svého 26letého soupeře, aby vedla 2: 0 a zbytek cesty vyšplhala a dokončila zápas za 1 hodinu 52 minut.

„Cítil jsem, že v prvním setu jsem nebyl tak konzistentní jako ve druhém setu, ale myslím si, že tajbrejk řekl hodně, protože jsem začal vyvíjet větší tlak,“ řekl Andreescu. „Druhá skupina, dalo by se říct, byla trochu zklamaná.“

Andrescu, 28. semeno, bude čelit Amandě Anisimové, která vyloučila americkou krajanku Sloane Stephensovou 6-3 6-3.

Na druhou stranu Kanaďan Felix Auger-Eliassem také míří do třetího kola v mužském týmu poté, co jedenáctý Montreal porazil Francouze Pierra-Hugha Herberta 6-4 6-4 v zápase druhého kola.

Andreescu, který hrál v zápase prvního kola, se vrátil z 16měsíční nepřítomnosti po úrazu kolena v únoru na Australian Open a ve druhém kole prohrál.

Kanaďanka následovala tím, že se dostala do semifinále akce v Melbourne pro hráče, kteří byli vyřazeni předčasně z Australian Open, ale zranění nohy, které tam utrpěla, ji drželo mimo hřiště až do Miami.

“Hodně jsem přemýšlel o tom, jaký byl začátek roku v Austrálii, a upravil jsem, jak chci být na hřišti … Po Austrálii bylo na čem ještě hodně pracovat,” řekl Andreescu.

Andreescu se snaží znovu získat úžasný tvar sezóny z roku 2019, kterého dosáhla, když vyhrála tři turnaje, včetně US Open.

“Cítil jsem se tam duševně dobře, což je něco, s čím jsem v Austrálii trochu bojoval,” řekl Andreescu.

Auger-Aliassem, který se v prvním kole rozloučil, měl při prvním podání 81 procent bodů – vysoko nad Herbertovým 59 procentním klipem.

Auger-Aliassime se dostal do semifinále tenisového turnaje Miami Open naposledy, kdy se konal v roce 2019.

„Mám z tohoto turnaje dobrý pocit a to mi vždy pomůže,“ řekl Auger Aliassim. „Myslel jsem, že to byla těžká první hra … Připravilo mě to na to nejlepší a na nejhorší scénář opravdu po psychické stránce.“

Herbert, 74. místo na světě, se na začátku tohoto měsíce dostal do finále turnaje ve francouzském Marseille. Auger-Aliassime nyní vede kariérní sérii mezi dvěma 2-1.

Kanaďan se v pátek v Miami setká s vítězem dalšího zápasu později v pátek mezi americkým finalistou MacKenzie MacDonaldem a americkým číslem 18 Johnem Isnerem ze Spojených států proti Augeru Aliassimovi.

Semeno č. 6 Denis Shapovalov z Richmond Hill, UNT. 12. semeno Milos Raonic z Thornhill, UNT, bude hrát v sobotu zápasy druhého kola.

Osaka zaznamenala své 22. místo v řadě

Druhá osiva Naomi Osaka v pátek zvítězila ve 22. po sobě jdoucím zápase a ve druhém kole porazila Aglu Tomljanovic 7-6 (3) a 6-4.

Osaka v posledním zápase narazila na hlavu, ale vystřelila 13 es. Historicky předčasně skončila v Miami a pro svůj nejlepší vzhled v pěti hrách potřebovala pouze jedno vítězství.

Osaka neprohrála za více než rok a do řady vítězství patří i čtvrtý grandslamový titul na Australian Open minulý měsíc.

V zápase mužů udělal osádka č. 3 Alexander Zverev třikrát dvojnásobnou faul na bod zlomu a podlehl osivu 83 Emil Rossovori, 1-6, 6-3, 6-1. Zverev byl minulý týden vyřazen ze závodu o titul v Acapulcu.

Danielovi Medveděvi trvalo necelou hodinu, než porazil 37letého Yen-Hassana Lu 6-2 6-2. Ztratili další tři muži – č. 8 David Goffin, č. 9 Gregor Dimitrov a č. 30 Riley Obelka.

Goffin, který se dostal do semifinále v roce 2016, byl rozrušený Jamesem Duckworthem 6-3, 6-1. Dimitrov byl překonán Cameronem Nuri 7-5, 7-5. Riley Obelka č. 30 prohrála s Alexejem Bopyrinem 6-4 6-2.

V další hře žen byla Kiki Bertensová na 10. pozici rozrušena Lyudmilou Samsonovou, 6-2, 6-1. V po sobě jdoucích sadách zvítězily Karolína Plíšková, č. 8 Bianca Andreescuová, č. 12 Garpen Muguruzaová a č. 16 Elise Mertensová.

Muguruzaová, která na začátku tohoto měsíce vyhrála dubajský šampionát, vylepšila svůj rekord z roku 2021 na 19: 4, když porazila divokou kartu Xinyu Wangovou 6-4 6-1.

„Byl jsem ve skutečnosti velmi nervózní, protože to je turnaj, který miluji,“ řekl Muguruza. „Poté, co jsem dobře hrál na hřišti na Středním východě, chtěl jsem jen udržet stejnou energii a kvalitní tenis.“

Plíšková svůj první zápas prohrála, ale usadila se a porazila Zheng Saisai 6-2 6-1. Mertens zaostával o 4 body zpět, ale vzpamatoval se z Katie Poulterové 6-4, 6-1.