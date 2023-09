Viceprezident Harris bude na summitu v jihovýchodní Asii čelit nejistotě a dysfunkci

WASHINGTON – Viceprezidentka Kamala Harrisová tento týden prohloubí své působení v jihovýchodní Asii na mezinárodním summitu v indonéské Jakartě, kde se pokusí vymazat pochybnosti o angažovanosti Spojených států vůči regionu, které vyvolala nepřítomnost prezidenta Joea Bidena.

Je to pro Harrisovou třetí cesta do jihovýchodní Asie a celkově čtvrtá do Asie a navštívila tam více zemí než na kterémkoli jiném kontinentu. Časté návštěvy, stejně jako schůzky pořádané ve Washingtonu, udělaly z Harrise klíčového partnera pro demokratickou administrativu, která se snaží podporovat síť partnerství, aby vyvážila čínský vliv.

Tato poslední cesta představuje další šanci pro Harrisovou, aby si vylepšila svou zahraniční politiku, zatímco se připravuje na bolestivý volební rok. Už se dostal pod útok republikánských prezidentských kandidátů, kteří říkají, že není připraven eskalovat, pokud Biden, nejvyšší americký prezident v historii, nemůže dokončit své druhé funkční období.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby řekl, že Harrisová „učinila naše spojenectví a partnerství v Indo-Pacifiku ústřední součástí své agendy jako viceprezidentky“ a popsal její itinerář jako „plně v souladu s problémy, které nastoluje“. byl zaměřen.“

Ale Bidenovo rozhodnutí přeskočit členství ve Sdružení národů jihovýchodní Asie, lépe známé jako ASEAN, způsobilo určitou frustraci, zejména proto, že již bude přibližně ve stejnou dobu v Indii a Vietnamu. Marty Natalegawa, bývalý indonéský ministr zahraničí, řekl, že prezidentova blízkost činí jeho neviditelnost „nápadnější, než by tomu bylo jinak“.

Natalegawa však uznal, že ASEAN se snaží přesvědčit světové vůdce, že si zaslouží hrát v regionu ústřední roli. A to navzdory tomu, že aliance zastupuje více než 650 milionů lidí v 10 zemích, které mají dohromady pátou největší ekonomiku na světě.

Organizace nevyřešila občanský konflikt v Myanmaru, který byl před dvěma lety svědkem vojenského převratu, a byla jí odepřena účast na jednáních. Mírový plán dosažený s nejvyšším generálem země nevedl k žádnému pokroku.

Jednání o územních nárocích v Jihočínském moři také zůstávají na mrtvém bodě a Sdružení národů jihovýchodní Asie čelí vnitřním neshodám ohledně globální konkurence mezi Spojenými státy a Čínou. Někteří členové, jako jsou Filipíny a Vietnam, usilovali o užší vztahy s Washingtonem, zatímco Kambodža zůstala pevně na oběžné dráze Pekingu.

„Můžeme si stěžovat, jak chceme, že nás ostatní země nerespektují nebo nepřicházejí na naše summity,“ řekl Natalegawa. „Ale na konci dne je to vlastně bod k zamyšlení.“

Pokud se Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) nestane efektivnější, „můžeme skončit s méně vůdci,“ řekl Natalegawa.

Kirby, mluvčí národní bezpečnosti, odmítl myšlenku, že Biden ignoruje organizaci nebo region.

„Je nemožné podívat se na záznam předložený touto administrativou a říci, že se stahujeme tak či onak,“ řekl Kirby s tím, že Biden již loni hostil první washingtonský summit s vůdci ASEAN.

Phil Gordon, Harrisův poradce pro národní bezpečnost, řekl, že „každá země chce, aby se prezident Spojených států objevil“, když pořádá nějakou akci, ale „velké nadšení“ je i ze zastávky viceprezidenta v Jakartě.

Řekl také, že summit je cennou příležitostí ke komunikaci se zeměmi regionu.

„Jsou mezi nimi rozdíly, ale je tu také mnoho společného základu,“ řekl Gordon. „A máme společný základ i s námi.“

Ja Ian Chung, docent politologie na Národní univerzitě v Singapuru, řekl, že přítomnost Harrise pomáhá USA pokrýt jejich základny v případě, že v klíčových otázkách nemusí být produktivní.

„Pokud chcete ukázat, že dáváte pozor, měli byste poslat viceprezidenta,“ řekl.

Harris odjel v pondělí ráno a má strávit dva dny na setkáních v Jakartě. Její kancelář ještě neoznámila svůj podrobný program, ale očekává se, že se zúčastní summitů a povede osobní rozhovory s některými zahraničními vůdci.

Krátce poté, co se Harris vrátí z Indonésie, zamíří Biden do Indie na každoroční summit skupiny 20 národů, který sdružuje mnoho nejbohatších zemí světa a je základem kalendáře každého prezidenta. Poté se plánuje zastavit ve Vietnamu, kde se zaměří na posílení vazeb se zemí, která je rozvíjející se ekonomickou velmocí.

„Neobviňuji administrativu z rozhodnutí, které učinili. Je nešťastné, že se museli takto rozhodnout,“ řekl Gregory P. Bowling, který řídí program pro jihovýchodní Asii v Centru pro strategická a mezinárodní studia.

Lídři se scházejí v Jakartě uprostřed rostoucího napětí v Jihočínském moři poté, co Peking zveřejnil novou oficiální mapu potvrzující jeho územní nároky.

Mapa rozzlobila další země, které vodu považují za součást svých území nebo mezinárodních cest. Jihočínské moře je klíčovou křižovatkou světového obchodu.

Američtí představitelé a analytici se domnívají, že agresivní přístup Pekingu k regionu vytvořil příležitost pro Washington vytvořit silnější partnerství.

„V mnoha ohledech za nás dělá práci Čínská lidová republika,“ řekl David Stilwell a použil zkratku pro Čínskou lidovou republiku. Stilwell sloužil jako náměstek ministra zahraničí pro Úřad pro záležitosti východní Asie a Tichomoří za prezidenta Donalda Trumpa.

Přestože se velká část Bidenovy pozornosti v poslední době soustředila na ruskou invazi na Ukrajinu, nenechal nikoho na pochybách, že považuje Čínu za největší zahraničněpolitickou výzvu pro Spojené státy. Velkou část své agendy, domácí i zahraniční, popsal jako pokus odstrašit Spojené státy. Peking vystřídá Washington jako nejmocnější mocnost světa.

Někdy jeho varování naberou temnější směr. Během nedávné sbírky na svou kampaň za znovuzvolení v Park City v Utahu nazval Biden Čínu „časovanou bombou“ kvůli ekonomickým a demografickým výzvám, kterým čelí.

„Není to dobrá věc, protože když se špatní lidé dostanou do problémů, dělají špatné věci,“ řekl.

Harris navštívil Singapur, Vietnam, Japonsko, Jižní Korea, Filipíny a Thajsko.

Mnoho z jeho cest bylo zaměřeno na globální soupeření s Čínou.

Harris ve svém projevu z paluby torpédoborce amerického námořnictva, který loni zakotvil poblíž Tokia, řekl, že Čína „se vzepřela svobodě moří“ a „prokázala svou vojenskou a ekonomickou sílu, aby přinutila a zastrašila své sousedy“.

Harris se také stal nejvyšším americkým úředníkem, který navštívil Palawan, filipínský ostrov hraničící s Jihočínským mořem, který byl přední linií pro územní spory. Řekla, že Washington podpoří Filipíny „tváří v tvář zastrašování a nátlaku“.

Spisovatelka Associated Press Edna Tarrigan přispěla z Jakarty v Indonésii.