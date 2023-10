Věděli jste o zemích Evropské unie, které nepoužívají euro?

anglická libra

Britská libra šterlinků (GBP) je oficiální měnou Spojeného království a používá se v celé Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku. Bank of England vydává a reguluje měnu. Vláda Spojeného království se rozhodla ponechat si kontrolu nad politikou úrokových sazeb a nepřijmout euro, protože se obávala, že vstup za nepřiměřenou sazbu by mohl poškodit domácí výrobu. Vláda navíc chtěla zajistit finanční nezávislost v životně důležitých záležitostech, zejména ve světle obav z potenciálních ekonomických omezení ze strany zemí, jako je Řecko. Toto rozhodnutí podpořila většina britského obyvatelstva a nakonec vedlo k vystoupení země z Evropské unie po referendu konaném v červnu 2016, které bylo dokončeno 31. ledna 2020.

švýcarský frank

Švýcarsko není členem Evropské unie, a proto nepoužívá euro. Místo toho má svou vlastní měnu, švýcarský frank (CHF), který vydává Švýcarská národní banka. Přestože Švýcarsko není součástí Evropské unie, stále se podílí na jednotném trhu EU prostřednictvím bilaterálních dohod. Není však zavázána k hospodářské a měnové unii. Švýcarský frank má velký význam pro švýcarskou identitu a má historii jako stabilní měna. Švýcarsko proto soustavně hlasovalo proti vstupu do Evropské unie, aby si zachovalo svou měnovou nezávislost. Zatímco ceny mohou být pro pohodlí zobrazeny v eurech, obchodníci mohou přijímat platby v eurech, ale obvykle nabídnou změnu ve švýcarských francích.

Norsko, člen Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), nepoužívá euro. Místo toho země používá norskou korunu (NOK), kterou reguluje Norges Bank, norská centrální banka. Vzhledem k tomu, že Norsko není součástí Evropské unie (EU), nadále používá norskou korunu (NOK) jako svou měnu a zároveň úzce spolupracuje s EU v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Přestože používání společné měny v eurozóně má své výhody, Norsko a Dánsko upřednostňují svou nezávislost před politikou úrokových sazeb a rozhodly se zůstat mimo měnovou unii. Podle údajů z průzkumů veřejného mínění za poslední desetiletí existuje v Norsku 70% nesouhlas s členstvím v EU. Proto je Norsko ve svém rozhodnutí zdržet se vstupu do Unie rozhodnuto.

Švédská měna je švédská koruna (SEK), spravovaná Sveriges Riksbank. Přestože země měla možnost vstoupit do eurozóny, odmítla tento nápad s 55,9 procenty odporu v referendu v roce 2003. Toto rozhodnutí zůstalo nezměněno, protože Švédsko stále používá švédskou korunu. Veřejné mínění o vstupu do eurozóny zůstává nepříznivé, zejména po dluhové krizi na začátku roku 2010. Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují, že podpora eura stále chybí. Vzhledem k tomu, že žádná velká politická strana nevolá po novém referendu, Švédsko nadále trvá na svém postoji proti přijetí eura.

Dánsko je členem Evropské unie. Rozhodla se však ponechat svou měnu, dánskou korunu (DKK), místo eura. Dánská centrální banka, National Bank of Denmark, kontroluje dánskou měnu (DKK), která je v oběhu od roku 1873. Dánsko v roce 1992 využilo klauzuli o neúčasti Maastrichtské smlouvy a rozhodlo se nepřijmout euro. Dánský lid o této otázce hlasoval třikrát, přičemž rozhodující hlasování v roce 2000 vyústilo v pevné odmítnutí přijetí společné evropské měny. Pokračující upřednostňování dánské koruny je způsobeno přesvědčením, že přijetí eura by mohlo vést ke ztrátě domácí kontroly nad měnovou politikou, což by pro zemi znamenalo potenciální zátěž.