Vědci poprvé ukazují strukturální změny na úrovni mozku během menstruace: ScienceAlert

Neustálý příliv a příliv hormonů, které řídí menstruační cyklus, neovlivňuje pouze vaši reprodukční anatomii. Také přetvářejí mozek a nová studie nám poskytla pohled na to, jak se to děje.

Tým vědců pod vedením neurovědkyň Elizabeth Resorové a Victorie Babenko z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře sledoval 30 menstruujících žen v průběhu jejich cyklů a podrobně dokumentoval strukturální změny, ke kterým v mozku dochází při kolísání hormonů.

Výsledky, které ještě nebyly recenzovány, ale mohly by být Nalezeno na předtiskovém serveru bioRxivNaznačuje, že strukturální změny v mozku během menstruace nemusí být omezeny na oblasti spojené s menstruačním cyklem.

„Tato zjištění jsou první, která naznačují synchronizované změny na úrovni mozku v mikrostruktuře lidské bílé hmoty a tloušťce kortikální kůry ve spojení s hormonálními rytmy řízenými menstruačním cyklem.“ Výzkumníci píší.

„Silné účinky interakce mezi mozkovými hormony se nemusí omezovat na husté oblasti klasicky známých receptorů osy hypotalamus-hypofýza (osa HPG).

Setkáte se s lidmi, kteří během svého života menstruují kolem 450 menstruačních cyklů, takže by bylo dobré vědět, jaké různé účinky to může mít na tělo, opravdu.

Nicméně i když je to něco, co se děje polovině světové populace Na polovinu jejich životaa mít výzkum Trochu to chybělo. Kdoví proč. Úplná záhada. vážně.

Většina výzkumů hormonálního vlivu na mozek se zaměřila na mozkovou komunikaci během kognitivních úkolů, nikoli na skutečné struktury samotné.

„Pravidelné výkyvy hormonů osy HPG mají silné behaviorální, strukturální a funkční účinky prostřednictvím působení na centrální nervový systém savců,“ Poznámka: Razor, Babenko a jejich tým. „Avšak velmi málo je známo o tom, jak tyto výkyvy mění strukturální uzly a informační dálnice v lidském mozku.“

Mikrostruktura bílá hmota Ukázalo se, že tuková síť nervových vláken, která přenášejí informace mezi oblastmi šedé hmoty, se mění s hormonálními posuny, včetně puberty, užívání perorální antikoncepce, hormonální terapie potvrzující pohlaví a postmenopauzální estrogenní terapie.

Aby tým vyřešil mezeru v našem chápání menstruace, provedl tým MRI skenování svých subjektů během tří menstruačních fází: menstruace, ovulace a střední menstruace.Luteální. V době každého z těchto skenů vědci účastníkům také měřili hladiny hormonů.

Výsledky ukázaly, že s kolísáním hormonů se mění i objemy šedé a bílé hmoty a také objem mozkomíšního moku.

Zejména těsně před ovulací, kdy hormony 17 beta estradiol A Luteinizační hormon Mozky účastníků vykazovaly změny v bílé hmotě, což naznačuje rychlejší přenos informací.

HormonKterá stoupá před ovulací a pomáhá stimulovat ovariální folikuly, byla spojena se silnější šedou hmotou.

Progesteronkterý se po ovulaci snižuje, byl spojen se zvýšeným objemem tkáně a sníženým objemem mozkomíšního moku.

Co to znamená pro lidský mozek, není známo, ale výzkum pokládá základ pro budoucí studie a možná i pochopení důvodů pro to. Neobvyklé, ale závažné psychické problémy spojené s menstruací.

„Ačkoli v současné době neuvádíme funkční důsledky nebo asociace se strukturálními změnami v mozku, naše zjištění mohou mít důsledky pro hormonálně řízené změny v chování a poznávání.“ Výzkumníci píší.

„Zkoumání vztahů mezi mozkovými hormony napříč sítěmi je nezbytné pro pochopení fungování lidského nervového systému na denní bázi, během období hormonálního přechodu a po celý lidský život.“

Týmový list je k dispozici na com.bioRxiv.