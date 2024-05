Vědci objevují klíčové živiny spojené s pomalým stárnutím mozku: ScienceAlert

Pochopení biologických procesů stárnutí nám může pomoci žít déle a zůstat zdravější v pozdějším životě – a nová studie spojuje rychlost, jakou náš mozek stárne, s živinami v naší stravě.

Vědci z University of Illinois a University of Nebraska-Lincoln zmapovali mozkové skeny proti nutričnímu příjmu 100 dobrovolníků ve věku 65 až 75 let a hledali souvislosti mezi některými dietami a pomalejším stárnutím mozku.

Identifikovali dva odlišné typy stárnutí mozku – a pomalejší stárnutí bylo spojeno s příjmem živin podobným tomu, který byste získali ze středomořské stravy, kterou předchozí studie ukázaly jako jednu z nejlepších diet pro naše tělo.

„Studovali jsme specifické biomarkery živin, jako jsou mastné kyseliny, o kterých je ve vědě o výživě známo, že poskytují zdravotní přínosy.“ On říká Neurovědec Aaron Barbee z University of Illinois.

„To je v souladu s širokou škálou výzkumů v této oblasti, které prokazují pozitivní zdravotní účinky středomořské stravy, která se zaměřuje na potraviny bohaté na tyto prospěšné živiny.“

Důležité je, že vědci se nespoléhali na to, že účastníci studie budou hlásit své diety. Místo toho analyzovali vzorky krve, aby hledali biomarkery živin: solidní vědecké důkazy toho, co tito starší jedinci jedli a pili.

Mastné kyseliny, jako jsou ty, které se nacházejí v rybách a olivovém oleji, a antioxidanty, jako je vitamín E, nacházející se ve špenátu a mandlích, patřily mezi prospěšné biomarkery identifikované, stejně jako karotenoidy, rostlinné pigmenty nalezené v mrkvi a dýni, které… Bylo to nalezeno dříve Ke snížení zánětu v těle a ochraně buněk před poškozením. Další užitečný biomarker spojený s pomalým stárnutím v tomto výzkumu cholinNachází se ve vysokých koncentracích ve vaječných žloutcích, orgánovém mase a syrových sójových bobech.

Vědci hodnotili stárnutí mozku pomocí skenů mozku MRI a kognitivních hodnocení. Tato dvojice přístupů poskytla obraz praktické mentální agility spolu s jemnějšími detaily tvorby neuronů.

„To nám umožňuje vybudovat robustnější pochopení vztahu mezi těmito faktory.“ On říká Barbie.

„Současně zkoumáme strukturu, funkci a metabolismus mozku a prokazujeme přímé spojení mezi těmito vlastnostmi mozku a kognitivními schopnostmi.“

Průvodce Teď to stoupá Výživa hraje důležitou roli v tom, jak se mozek vyvíjí, a každá nová studie pomáhá poskytnout více znalostí o tom, jak je náš mozek důvěrně propojen s každou další částí a funkcí v těle.

Tento výzkum zachycuje pouze snímek v čase a není dostatečně komplexní, aby dokázal příčinu a následek. K podobným závěrům však dospěla studie z roku 2023, která účastníky sledovala 12 let, a také zjistila souvislost mezi středomořskou stravou a sníženým úbytkem kognitivních funkcí.

Dále se tým chce podívat na klinické studie po dlouhou dobu, aby zjistil, jak by strava a výživa mohly ovlivnit stárnutí mozku. Jednoduché úpravy toho, co jíme, mohou pomoci snížit riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

„Současná studie identifikuje specifické vzorce biomarkerů živin, které jsou slibné a mají pozitivní spojení s měřítky kognitivní výkonnosti a zdraví mozku.“ On říká Barbie.

Výzkum byl publikován v Stárnutí npj.