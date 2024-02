Vědci objevili zvláštní prastarou rybu starou 380 milionů let, která dýchá vzduch

Australské řeky kdysi protékající nyní suchým vnitrozemím hostí řadu exotických zvířat – včetně elegantních dravých ryb s laločnatými ploutvemi s velkými kly a kostnatými šupinami.

Nově popsaná fosilní ryba objevená ve vzdálených fosilních polích západně od Alice Springs byla pojmenována Harajicadectes zhumini Mezinárodní tým výzkumníků pod vedením Flinders University Paleontolog Dr. Brian Chu.

Fosílie je pojmenována po členu pískovce Harajica, kde byly fosilie nalezeny v „červeném středu“ Austrálie a ve starověké řečtině dēktēs („kousání“). Vzdává také hold profesoru Min Zhouovi, který je v současnosti na Čínské akademii věd v Pekingu, který významně přispěl k výzkumu počátku 20. století. Obratlovci.

Jedna ze starověkých linií tetrapodů, z nichž někteří se stali předky končetin čtyřnožci -A po nich lidé- Harajicadectes Vyznačuje se zejména velkými otvory v horní části lebky.

„Předpokládá se, že tyto spirálové struktury usnadňují dýchání povrchového vzduchu, protože moderní afričtí baziliškové mají podobné struktury pro dýchání vzduchu na hladině vody,“ říká Dr. Brian Chu, výzkumník z Flinders Laboratory of Paleontology, který studoval nejúplnější exemplář tohoto druhu. Nově popsané Harajicadectes Která vyrostla asi na 40 cm.

„Tento rys se objevuje v několika liniích muddorfských tetrád přibližně ve stejnou dobu během pozdního středního devonu.“

„Navíc Harajicadectes Ze střední Austrálie se objevily i velké průduchy Jojonasus Ze západní Austrálie a elpistostegaliánů jako např Tiktaalik (nejbližší příbuzní tetrapodů). Navíc se také objeví v Nesouvisejícím Pickeringius Paprsčitá ryba ze západní Austrálie, poprvé popsána v roce 2018.

Evoluční kontext a dopad výzkumu

Profesor Flinders John Long, přední australský odborník na fosilní ryby a spoluautor nového objevu zveřejněného v časopise Journal of Vertebrate PaleontologySimultánní výskyt této adaptace na dýchání vzduchu se mohl shodovat s dobou nízkého atmosférického kyslíku během středního devonu, říká.

„Schopnost doplnit dýchání žáber atmosférickým kyslíkem pravděpodobně poskytla adaptivní výhodu,“ říká profesor Long.

„Našli jsme tuto novou formu lalokoploutvých ryb v jednom z nejvzdálenějších fosilních nalezišť v celé Austrálii, v Harajica Sandstone Member v Severním teritoriu, asi 200 kilometrů západně od Alice Springs, které se datuje do pozdního středního devonu ca. 380 milionů let.

„Těžko říct kde.“ Harajicadectes Spadá do této skupiny ryb, kde se zdá, že konvergentně získal mozaiku specializovaných rysů charakteristických pro široce oddělené větve záření tetrapodů.

Tato publikace je vyvrcholením padesáti let průzkumu a výzkumu.

Profesor Australské národní univerzity Gavin Young poprvé objevil fragmentární vzorky v roce 1973 a několik fosilií získaných v roce 1991 studovalo Melbourne Museum a Australian Geosciences Foundation v Canbeře.

Pokusy o studium těchto fosilií se ukázaly jako problematické, dokud expedice Flinders University v roce 2016 nenašla téměř kompletní vzorek.

„Tato fosilie ukázala, že všechny izolované kousky a kousky shromážděné v průběhu let patřily jedinému novému druhu starověkých ryb,“ říká Dr Chu z Flinders College of Science and Engineering.

Exemplář z roku 2016 byl převezen do Muzea a galerií umění Northern Territory v Darwinu.

Tato práce byla podpořena Australskou výzkumnou radou prostřednictvím projektu DECRA DE1610024 a grantů Discovery DP0558499, DP0772138, DP160102460 a DP22100825.