Praha 19. října (ČTK) – České ministerstvo obrany může ve svých nemocnicích ošetřit 35 zraněných ukrajinských vojáků, tyto vojenské nemocnice dosud ošetřily devět vojáků, uvedlo ministerstvo na svém webu.

Ukrajina potřebuje především chirurgickou a ortopedickou péči.

Od začátku ruské okupace Ukrajiny 24. února se šest ukrajinských vojáků léčilo v Ústřední vojenské nemocnici (UVN) v Praze a tři ve vojenské nemocnici v Olomouci.

Potřeby Ukrajiny ve zdravotnictví jsou stále obrovské a mnohonásobně převyšují celkovou kapacitu českých vojenských nemocnic, napsalo ministerstvo.

„Pokud se to stane přes noc, postaráme se o 22 lidí. Jsme však otevřeni přijetí dalších hráčů. Nabízíme do 35 [hospital] lůžek v dlouhých intervalech,“ uvedl náměstek ministra obrany Philip Říha.

UVN může přidělit dvě lůžka na chirurgickém oddělení a dvě lůžka na ortopedickém oddělení.

Vojenská nemocnice Olomouc může poskytnout čtyři lůžka pro pacienty s poraněním ruky nebo nohy, tři lůžka následné intenzivní péče a tři lůžka na rehabilitačních odděleních.

V brněnské vojenské nemocnici se okamžitě odstraňuje pět chirurgických a tři ortopedická lůžka.

Vojáky musí podle dohody ze začátku února vybírat k ošetření čeští vojenští lékaři, kteří za války nemohou vstoupit na území cizího státu. Z toho důvodu jim lékařské zprávy poskytuje český vojenský přidělenec na Ukrajině a lékaři vybírají potvrzené pacienty z České republiky.

„Podle diagnózy se rozhoduje, zda pacient potřebuje leteckou přepravu nebo autodopravu,“ uvedl Říha.

Ukrajina má zájem především o chirurgickou a ortopedickou léčbu a také o následnou péči a rehabilitaci vojáků, kteří již dříve podstoupili operaci na Ukrajině, napsalo ministerstvo.

Za správu v tomto ohledu odpovídá Ukrajina. „Financování je omezeno smlouvou z letošního února. The [patients’] Dopravu do Česka jsme hradili my, stejně jako léčebné výlohy,“ řekl Říha.



