Ve vzdálenosti 40 světelných let byla objevena potenciálně obyvatelná planeta velikosti Země

Podle nové studie byla v systému vzdáleném 40 světelných let nalezena potenciálně obyvatelná exoplaneta o velikosti zhruba jako Země.

Vědci uvedli, že planeta je přibližně velká jako Venuše, o něco menší než Země, a může být dostatečně mírná, aby podporovala život.

Planetě nazvané Gliese 12 b trvá 12,8 dne, než oběhne hvězdu o velikosti 27 % Slunce. Zatím není známo, zda má tato exoplaneta atmosféru.

Ale vědci stojící za studií publikovali ve čtvrtek v časopise Měsíční oznámení Královské astronomické společnostiOdhaduje se, že Gliese 12b má povrchovou teplotu asi 107 °F (42 °C). Přestože je horko, tato teplota je nižší než u většiny z tisíců dosud objevených exoplanet.

„Gliese 12b by mohl mít správnou teplotu, aby se na jeho povrchu mohla shromažďovat kapalná voda, a to je důležité, protože máme tendenci si myslet, že kapalná voda je základní složkou života, jak ho známe,“ řekl Shishir Dholakia, jeden z spoluautoři studie. Doktorand v Centru pro astrofyziku na University of Southern Queensland, Řekl to v prohlášení.

Výzkumníci by se rádi podívali na exoplanetu blíže, včetně použití vesmírného teleskopu Jamese Webba od NASA, který byl vypuštěn do vesmíru v roce 2021 a je vybaven pokročilou sadou přístrojů schopných studovat atmosféry exoplanet.

Vědci chtějí zjistit, zda má planeta podobnou atmosféru jako na Zemi, nebo zda je její atmosféra tak extrémní a nepřátelská jako atmosféra na Venuši. Na druhou stranu, Gliese 12b nemusí mít vůbec žádnou atmosféru, nebo atmosféru, která je neobvyklá a v naší sluneční soustavě ji nevidíme.

Doporučeno

Výsledky by mohly výzkumníkům pomoci lépe porozumět faktorům, díky kterým jsou exoplanety obyvatelné. Pozorování mohou také objasnit, jak se naše sluneční soustava vyvíjela.

„Protože je Gliese 12b mezi Zemí a Venuší z hlediska teploty, její atmosféra nás může hodně naučit o cestách k obyvatelnosti, kterými se planety vyvíjejí,“ říká spoluautorka studie Larissa Palethorpe, doktorandka na University of Edinburgh. a College London. , Řekl to v prohlášení.

Gliese 12b byla objevena pomocí dat ze satelitu NASA Transiting Exoplanet Survey, který je navržen tak, aby zíral na velký kus oblohy po dobu přibližně jednoho měsíce. Vesmírný dalekohled, který byl vypuštěn do vesmíru v roce 2018, pátrá po periodických změnách jasnosti desítek tisíc hvězd.

Pokud se hvězda v pravidelných intervalech stmívá, může to být známkou toho, že kolem hvězdy obíhá planeta, prochází před ní a dočasně blokuje její světlo.