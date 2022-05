Data z planetoskopu byla využita pro mapování a sledování lesů ČR

The Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (FMI) je vládní agenturou zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR a odpovídá za provoz Národní lesní rezervace. V roce 2018 začala FMI provádět komplexní geografickou analýzu ve spojení s Planet Database a hlásit její ničivé dopady. Nákaza kůrovcem V českých lesích.

S využitím dat z PlanetScope, Sentinel-2 a národního leteckého nákladu se FMI podařilo vytvořit veřejný portál pro lesní partnery, aby si mohli prohlédnout nedávno odstraněné stromy v důsledku aktivity kůrovců a stromů, které uhynuly na napadení kůrovcem. . Prostřednictvím našich dat v roce 2018 se FMI podařilo zjistit, že touto epidemií bylo zasaženo 200 milionů stromů, přibližně 16 000 hektarů, a více než 90 % z 55 vybraných pozemků bylo dále potvrzeno jako ohrožených přenosem chorob. FMI nedávno konstatoval, že mezi lety 2015 a 2021 bylo kůrovcem zasaženo asi 200 000 hektarů lesa, což je největší kůrovcová kalamita v historii České republiky. Tato práce podporuje úsilí ministerstva zemědělství navrhnout novou legislativu k sanaci lesů s cílem omezit šíření chorob a podpořit zdravou těžbu dřeva.

Planetární snímky roku 2018 zobrazující mrtvý strom v důsledku kůrovcové katastrofy a nedávného odlesňování. Grafika štíhlého Abrahama.

Od této doby FMI rozšířilo své poslání o Planet poskytovat objektivní a robustní data o lesích po celé České republice. Pro FMI je důležité mít databázi s vysokou frekvencí aktualizací, která nevyžaduje zpracování osobních zdrojových obrázků – což je funkce velmi náročná na výpočetní a úložný prostor. Náš produkt PlanetScope poskytl FMI cenově dostupné vybavení a dokonalé možnosti pro monitorování lesa.

FMI tradičně prováděla vizuální reprezentace RGB fotografií shromážděných leteckým hodnocením lesa, což vyžadovalo ruční digitalizaci, ale to by zabralo režisérovu subjektivitu a čas. V průběhu let FMI používala různé digitální zdroje dat k odhadu výšky stromů a lesního porostu. Pomocí 3D dat shromážděných z dat shromážděných LiDAR, digitálních leteckých snímků, dat Landsat a Sentinel-2 byli schopni automaticky detekovat a vyhodnocovat celé lesní mozaiky. Doba kontroly letecké kampaně je ale jednou za dva roky a ze satelitních zdrojů mohou přijímat pouze tři bezoblakové mozaiky ročně s rozlišením 20 metrů. Tyto příležitostné sbírky omezují pohled FMI na lesy v zemi.

Vzhledem k tomu, že se dynamika lesa mění bezprecedentním tempem v důsledku klimatických změn, sucha a napadení kůrovcem, FMI preferuje kontinuální náhledy s prostorovými detaily a vysokým časovým rozlišením. Každodenní snímky PlanetScope umožnily FMI shromáždit jejich zdroje dat, často sbírat data a provádět jejich analýzy v krátkém časovém období.

„Planeta je nedílnou součástí našeho informačního zdroje dálkového průzkumu Země. Je to jakýsi most mezi velmi detailními (20cm pixel) 3D leteckými snímky se špatným časovým rozlišením a satelitními snímky Sentinel-2 s lepšími spektrálními pásmy a omezeným prostorovým rozlišením,“ řekl Philip Hezek, vedoucí oddělení dálkového průzkumu FMI.

Pomocí PlanetScope se FMI podařilo zachytit vysoce kvalitní mozaiky velkých oblastí s nízkou oblačností v přesně definovaných intervalech. To umožnilo společnosti interpretovat lesy po celé zemi a podporovat produkty pro odlesňování a detekci odlesňování s přiměřeným výpočetním výkonem.

„To, co dělá naši analýzu tak flexibilní, je relativně malé množství dat pro zpracování. Ve srovnání s leteckými daty získáváme přímou bezproblémovou téměř bezoblačnou mozaiku naší země s nízkým datovým polem,“ řekl Philip Hezek.

Spektrální pásma PlanetScope také poskytují FMI schopnost detekovat jemné změny v zemi. Díky infračervenému záření planety (NIR) a pásmu Red Edge byla FMI schopna detekovat pozemní propletence vstupující do jejich lesů. Kromě toho naše skupiny pomohly FMI identifikovat finologii divokých druhů, což umožnilo různým druhům stromů, aby se od sebe navzájem odlišovaly na základě jejich odlišného vývoje v průběhu času.

„Na FMI jsme vytvořili procesní linku pro interpretaci různých dat, abychom přesně zmapovali druhové složení našich lesů. Satelitní pozorování v různých fázích vegetačního období během jednoho roku jsou pro nás výbornou přidanou hodnotou pro upřesnění druhové klasifikace,“ dodal. řekl Philip Hezek. „Přidání planetárních dat umožní vytvořit nejnovější verzi mapy druhů stromů přesněji s delším časovým rámcem a lepší prostorovou čistotou.“

Se všemi těmito poznatky se nyní FMI dívá do budoucnosti. Po jejich rané práci s Planet, FMI monitoruje napadení kůrovcem a nyní mapuje obnovu lesa poškozeného morem pomocí dat Planetscope.

„Tady se v praxi potýkáme s opačným problémem [from before]. Místo toho, abychom posuzovali přítomnost hniloby, sklizně a sucha, budeme vyhodnocovat ‚ekologizační‘ trendy vyklízených bran,“ řekl vývojář dálkového průzkumu FMI Peter Lux. Pevně ​​věříme, že hodnocení v průběhu let a let pomůže. Sledujeme naše trendy obnovy lesů.“

Chcete-li se dozvědět více o tom, co s námi v minulosti spolupracovali, přečtěte si naše Předchozí blog Na kůrovcovou katastrofu.