Dekret byl poprvé zdůrazněn v úterý, kdy ruská tisková agentura TASS a další média informovaly o svém návrhu na překreslení starých hranic pocházejících ze sovětské éry v lednu 1985.

Bezprostředně nebylo jasné, zda předloha počítala s rozšířením jejích hranic do finských vod v Baltském moři nebo do litevských vod poblíž Kaliningradu. To by však zahrnovalo území ve východním Finském zálivu, několik ostrovů poblíž finského pobřeží a oblasti poblíž měst Baltiysk a Zelenogradsk v Kaliningradu.

Finsko a pobaltské státy jsou všechny členy Evropské unie a NATO a vojenská aliance se zavázala bránit jejich hranice.