V řadovém domě v Praze, Česká republika

5. září 2023

Design: Bez architektů

Místo: Praha, Česká republika

Fotografie Studio Flusser

Řadový dům v České republice

Klient, pronásledovaný svou odborností a nepostradatelností několikrát do měsíce po světě, se rozhodl s rodinou zakotvit v jednom ze starých řadových domů, možná náhodou, „na dohled“ od letiště.

Jedná se o třípodlažní řadový dům s polouzavřeným suterénem, ​​předzahrádkou a zadní zahradou a výhledem do krajiny Bílé hory (místo slavné bitvy) z vyšších pater. Dům už má spoustu výhod, ale když se tak stane, je potřeba ho ještě napůl zbourat, přestavět a kompletně asanovat s infrastrukturou 21. století.

Když jsme dorazili, páteř řadového domu tvořilo vrzající železné schodiště zabudované do zdi v tmavém koutě domu. Zakreslili jsme ji do obývacího prostoru a vyřezali mezery mezi schody.

Schodiště prosvětlila a bydlení ve vertikálním domě se díky novým výhledům stalo více společenskou záležitostí než původní přísně segregovaná patra. Není to úplně jednoduché, protože konstrukce podlahy jsou duté deskové střechy, realizované občany v 70. letech 20. století a celý objekt byl postaven nebo zrekonstruován jimi.

Pokud tedy zedníci někde v minulosti něco podcenili, je důležité každý krok zkontrolovat se statikem a stavebníkem, aby nedošlo k nepříjemným překvapením a nedošlo ke zranění zhotovitele.

Celková sanace vyžaduje zpevnění domu a kompletní výměnu vnitřních konstrukcí včetně elektro přípojek, výměnu oken, zateplení fasády, demolici a rekonstrukci terasy, opravu střechy, výměnu všech povrchů. Mnoho dalších sloučenin.

Velké změny proběhly také v dispozici, kde jsme přeuspořádali vnitřní dílo, přesunuli některé místnosti na opačné strany domu nebo propojili kuchyň s obývací částí a schodištěm současným otevřením nosné stěny. Odvaha stavebního inženýra.

Interiér jsme dokončili tak, aby byl pro jeho obyvatele krásný, aby v něm mohli žít jako na nekonečné dovolené.

Řadový dům, Česká republika – stavební informace

Studio: Bez architektů

Autor: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková, Petra Doudová, Barbora Jelínek

Webová stránka: www.noarchitects.cz

Místo projektu: Praha

Země projektu: Česká republika

Rok dokončení: 2022

Zastavěná plocha: 110 m²

Celková podlahová plocha: 318 m²

Užitná plocha: 238 m²

Fotograf: Studio Flusser

Web fotografa: www.studioflusser.com

Spolupracovník

Dodavatel: Organizace VOGI

Odkaz: Truhlářství Duspiva

Obrázky / informace získané v řadovém domě v Praze, Česká republika 050923

