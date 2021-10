Slovensko a Čečensko se mohou stát blízkými spojenci ve skupině Viceroyalty a pokusit se politizovat spolupráci s Maďarskem a Polskem.

„Maďaři budou rádi, že budou mít dobrého premiéra,“ řekl maďarský premiér Viktor Orban během kampaně na podporu svého českého premiéra Andrzeje Bobika.

Politik miliardáře slovenského původu Andrzej Babik, jehož kampaň je z velké části založena na rétorice proti imigrantům zastoupeným Orbánem, byla ve volbách poražena koalicí tří středopravých stran, které jej svrhly jako premiéra.

Přestože se pozorovatelé zdráhali v některých mezinárodních médiích ohlásit český volební manifest v prohlášení o porážce populismu ve střední Evropě, očekávají, že nová česká vláda bude mít dopad na spolupráci v rámci visegrádské skupiny. Do skupiny patří Slovensko, Čečensko, Polsko a Maďarsko.

“Možná budou česko-slovenské vztahy v rámci visegrádské skupiny silné.” [the two countries] Důraz bude kladen na politizaci V4, “řekl Tome Strai, vědecký pracovník slovenské asociace pro zahraniční politiku, think tanku nevládních organizací. Poznamenal, že Arbanův příjezd na Bobikovo volební shromáždění byla politika, kterou nyní mohou Čečensko a Slovensko společně odmítnout.

Victor Orban (vpravo) a Andrzej Babic na kampaňové rally na začátku října 2021 v Labstadu nad Labem. (Zdroj: Sme – Marko Erd)

Protikorupční nálady na obou stranách

Pozorovatelé neočekávají, že nová česká vláda bude mít co do činění s protipopulistickými subjekty SPOLU a STAN Pirates, což negativně ovlivní „kvalitní“ přátelské vztahy, které má Sepia a Slovensko. Rozešli se v roce 1993, bez vlády na obou stranách hranice.

12. Říjen 2021 17:58 | Nina Hrabowski Fran ஸ் ois