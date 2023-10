– Sportovní síň slávy v Memphisu slavila v úterý večer v AutoZone Parku svůj výroční ceremoniál. Mezi oceněnými je sedm velikánů Memphis Tigers:

Elma Rowanová, první ženská sportovní ředitelka a vrchní administrátorka University of Memphis, je uctívána jako páteř ženských sportů Tiger. Rowan, která v letech 1955–1970 sloužila jako hlavní trenérka ženského basketbalového týmu Memphis Tigers, kromě volejbalu a badmintonu, více než 50 let zastávala administrativní pozici v atletickém oddělení Memphis, než v roce 1984 odešla do důchodu poté, co sloužila v mnoha výborech a obdržela ceny a nabídky Síň slávy.

Tamika Whitmore, studentka-atletka v ženském basketbalu v letech 1995-99, zakončila svou kariéru s 2 488 body, což je druhé místo v historii programu, a 952 doskoky, což je čtvrté místo v historii basketbalu žen Tiger. Dvojnásobná hráčka roku Conference USA a trojnásobná All-American byla po kariéře v Memphisu draftována do WNBA’s New York Liberty a odehrála 11 sezón v New Yorku, Indianě a Connecticutu, přičemž současně soutěžila na mezinárodní úrovni ve Španělsku, Francii a Španělsko. Polsko, Rusko a Česká republika.

Sharon Watson, vynikající hráčka volejbalu Tiger v sezónách 1971 a 1972, vedla tým k rekordu 35-14 během dvou sezón, zatímco zaznamenala pozoruhodná vítězství nad Tennessee, Houstonem a Ole Miss. Watson bude trénovat v Briarcrest Christian School po dobu 22 let, kde držel rekord 554-178. S Lady Saints absolvoval Watson a jeho zaměstnanci 13 výletů na státní šampionát TSSAA a čtyřikrát se stali mistry. Watson byl v roce 1987 jmenován trenérem roku Asociace atletických trenérů Tennessee a téměř 20 let působil jako ředitel na střední škole Briarcrest, než v roce 2016 odešel do důchodu.

Allie Prescott III, čtyřletý standout a první hráč baseballu Tiger, byl jmenován do týmu All-Missouri Valley Conference v roce 1968 poté, co sestavil rekord nadhazování 4-2 a chlubil se průměrem pálkování 0,318. Za svou kariéru Prescott trefil 0,309 a pomohl Tigers k celkovému rekordu 71-44-2. Prescott vystudoval University of Memphis v roce 1969 a získal právnický titul na Cecil C. Humphreys Law School v roce 1972.

Richard Mulroney, trenér mužského fotbalu a rodák z Memphisu, slouží u kormidla Tigers od roku 2014 po úspěšné 12leté kariéře v Major League Soccer a v americkém mužském národním týmu v letech 2001-04, kde odehrál 14 zápasů. Tým vyhrál Zlatý pohár v roce 2002. Mulroney povede Tiger’s k historické sezóně 2022, kdy získali velkou nabídku na turnaj NCAA – jejich první výlet na „Big Dance“ od sezóny 2004. Během svého působení v Memphisu Mulroney trénoval 26 celokonferencí výběry a pět celookresních vyznamenaných.

Phil Clark, vynikající hráč baseballového týmu Tigers, dovedl Memphis k jedné z jeho nejlepších sezón v historii programu v roce 1978. Clark měl průměr pálkování 0,328 a spolupracoval přímo s nadhazovači, který držel tým 40-9 záznam. Rekord a místo na NCAA South Regional Championship Clark bude nadále trénovat na Germantown High School, kde v roce 1995 vyhrál národní šampionát a byl jmenován národním trenérem roku USA USA.

Jack Eaton, legendární hlas fotbalu a basketbalu po více než 28 let, přišel do Memphisu v roce 1956, aby pracoval ve WMC-TV & Radio jako sportovní ředitel, než v červnu 1991 odešel do důchodu. Eaton, člen sportovní síně slávy v Tennessee v roce 2011., Žádný Eaton je dodnes znám jako hlas Tigers, kteří byli na hřišti při každém basketbalovém zápase Tigers, včetně zápasu Larryho Finche a zápasu národního mistrovství společnosti z roku 1973.

