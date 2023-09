Únik Samsungu Galaxy S24 ukazuje 360stupňové vykreslení nového plochého designu

Nový únik Samsungu Galaxy S24 údajně ukazuje připravovaný telefon v plných 360stupňových pohledech, což naznačuje, že příští telefon Samsungu se zbaví zaoblených hran svých předchůdců pro plochý vzhled, až dosáhne svého očekávaného okna vydání na začátku roku 2024.

První ze série úniků Zahájil únik Steve McFlytaké známý jako @OnLeaks, ve spolupráci s Web SmartPrix Ukázal 360stupňový otočný pohled na to, co je prohlašováno za design Galaxy S24. Displej určitě zezadu vypadá jako telefon Galaxy, zejména proto, že si zachovává nejnovější design Galaxy S23 se třemi vertikálně zarovnanými zadními kamerami a žádným okolním blokem fotoaparátu.

Vykreslení se také rozhodlo předvést jednu konkrétní designovou možnost: kovové strany, díky nimž předpokládaný S24 vypadá spíše jako kovové ploché strany nedávných iPhonů, na rozdíl od stran Galaxy S23, které jsou zbarveny tak, aby odpovídaly jeho zadnímu krytu. Berte to s rezervou, protože rendery jsou obvykle navrženy s odkazem na specifikace a dokumentaci a často jsou jemné spíše v celkovém designu než ve výběru materiálů a barev – zvláště pokud Samsung nedokončil finální vzhled telefonu.

SmartPrix však poznamenává, že render ukazuje širokopásmovou (UWB) anténu na boku telefonu, což naznačuje, že se bude znatelně objevovat na vnější straně Galaxy S24, spíše než aby byla nacpaná uvnitř telefonu jako na předchozích telefonech Galaxy.

Jinak může nový telefon vypadat velmi podobně jako jeho předchůdce a SmartPrix naznačuje, že rozměry Galaxy S24 (147 x 70,5 x 7,6 mm) budou téměř totožné s rozměry Galaxy S23 (146,3 x 70,9 x 7,6 mm). Stejně tak jedinou další předpovědí specifikací je 6,1palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz – také v podstatě nezměněný od svého předchůdce.

McFly také unikly rendery Samsungu Galaxy S24 Plus Ve spolupráci s GizNext, který vypadal velmi podobně jako ostatní nabídky na S24 – opět s kovovým povrchem na bočním rámečku. Únik S24 Plus také poukázal na možné rozměry (158,5 x 75,9 x 7,75 mm), které jsou téměř totožné s loňským S23 Plus (157,7 x 76,2 x 7,6 mm).