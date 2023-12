Ukrajinu čeká tuhá zima poté, co Zelenskyj nedokázal přesvědčit republikány, aby rychle jednali s novou pomocí

Washington

Prezident Joe Biden, který stál po boku svého ukrajinského protějšku v Bílém domě před více než rokem, přislíbil americkou podporu Ukrajině, „jak dlouho to bude potřeba“. Je to závazek, který dlouho opakoval během 22 měsíců od nevyprovokované ruské invaze.

V úterý, když prezident Volodymyr Zelenskyj opět navštívil Washington za dramaticky změněných okolností, Biden slíbil, že Spojené státy poskytnou životně důležité zbraně a vybavení „tak dlouho, jak to bude možné“.

Zdálo se, že tichý posun v jazyce potvrzuje realitu, která se stala jasnější po Zelenského prosbě o další pomoc na poslední chvíli: americká podpora Ukrajině není zárukou ani závazkem na dobu neurčitou. To, co může Ukrajinu následovat – krutá zima ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu, umocněná mizejícími vyhlídkami na pomoc z Capitol Hill – je nesmírně obtížné.

Představitelé Bidenovy administrativy tvrdí, že jak Spojené státy, tak Ukrajina uznávají, že Ukrajina musí příští rok změnit svou strategii, pokud chce zatlačit Rusy a zajistit si příznivější vyjednávací pozici, jakmile bude čas na mírová jednání.

Ukrajinští představitelé, včetně ukrajinského ministra obrany Rustama Omerova, v posledních týdnech požádali své americké protějšky o více setkání tváří v tvář s vysokými americkými vojenskými představiteli, protože si uvědomili, že „něco se musí změnit“ ve způsobu, jakým Ukrajina vede válku proti Rusku. Dva američtí představitelé obrany. Řekl.

V reakci na to se Spojené státy rozhodly povolit generálu Antoniu Agutovi, který v současnosti vede velitelství společných sil se sídlem v německém Wiesbadenu pod názvem Skupina bezpečnostní pomoci-Ukrajina, vstoupit na Ukrajinu na delší dobu, aby radil ukrajinským silám, uvedli představitelé.

Představitelé Bidenovy administrativy se dříve zdráhali dovolit vysokým vojenským úředníkům zůstat na Ukrajině po dlouhou dobu, aby radili ukrajinským vojenským představitelům na jejich tažení proti Rusku, protože se obávali, že je Rusko bude považovat za tahače za nitky ukrajinských operací, vysvětlili úředníci. Ale USA nyní věří, že přítomnost Aguta tam bude klíčem k usnadnění lepšího sdílení zpravodajských informací a válečných her mezi USA a Ukrajinou.

Toto partnerství by mohlo pomoci zmírnit některé rozdíly, které vznikly mezi Spojenými státy a Ukrajinou ohledně toho, jak nejlépe pokračovat ve válce proti Rusku. Spojené státy chtěly, aby se Ukrajina více zaměřila na jih, protože věřily, že je strategicky důležitější než východ. Ale Zelenskij a jeho poradci s tím nesouhlasili.

Někteří američtí představitelé byli frustrovaní, že Ukrajina nadále oddaluje svůj protiútok, řekl jeden činitel, což Rusku umožnilo výrazně opevnit své obranné linie – opevnění, se kterým Spojené státy nepočítaly, když začaly trénovat Ukrajince v kombinovaném a mechanizovaném boji.

Spojené státy diskutovaly s Ukrajinou o možnosti, že by Ukrajinci v budoucnu mohli přesunout svou pozornost na zadržování území, které již ovládají, a budování do bodu, kdy Rusko nebude schopno se ho zmocnit silou – tzv. budovat“ strategii. Řekl úředník.

To ale není dlouhodobé řešení, protože Rusové budou dál útočit na ukrajinské pozice a budou mít schopnost doplňovat a přezbrojovat své řady způsobem, který Ukrajina nedokáže.

Úterní návštěva hlavního města USA byla na hony vzdálená tomu, co ukrajinský vůdce zažil, když v prosinci 2022 podnikl svou první válečnou cestu mimo Ukrajinu.

Pryč je většinou dvoustranná vřelost, které se Zelenskému dostalo, když zemi před rokem navštívil. Místo potlesku vestoje, vztyčování ukrajinských vlajek a ujištění od Kongresu, že bude poskytnuto více zbraní, se Zelenskij v úterý ocitl tváří v tvář odporu republikánů, kteří požadují přísnější imigrační pravidla před schválením nové pomoci.

Patová situace kolem imigrace se zdála nepravděpodobná, že se vyřeší do konce týdne, kdy má Kongres odjet na přestávku, ačkoli vyjednavači, kteří se sešli v úterý, uvedli, že bylo dosaženo pokroku.

Senátor Mitch McConnell, nejvyšší republikán v Senátu a sám oddaný zastánce Ukrajiny, označil za „prakticky nemožné“ rychle schválit balíček.

Biden se snažil povzbudit svého ukrajinského hosta během rozhovorů v Oválné pracovně a řekl Zelenskému, že nechce, aby ztratil „naději“.

„Kongres musí pro Ukrajinu schválit dodatečné finanční prostředky, než se rozloučí na svátek, než dají Putinovi ten největší vánoční dárek, jaký mu mohou dát,“ řekl Biden, když za ním v krbu hořel oheň.

V té době už však bylo jasné, že osobní apely, které Zelenskij úspěšně využil v průběhu 22měsíční války, již nemají takovou váhu, jakou měli dříve, a že jeho schopnost sundat republikány z jejich nohou byla omezená.

„Nevím, jestli vůbec pohnul jehlou,“ řekl senátor John Cornyn z R-Texasu po schůzce všech senátorů v Mansfieldské síni Capitolu obložené dřevem.

Zdálo se, že i Zelenskyj uznal realitu během své společné tiskové konference s Bidenem.

„Byly více než pozitivní, ale víme, že musíme oddělit slova od výsledků,“ řekl o svém setkání s republikány.

Spor o hranice je mimo Zelenského rukou



Částečně je to proto, že problém v jádru slepé uličky – přísnější pravidla, která by omezila počet migrantů překračujících jižní hranici USA – je zcela mimo kontrolu Zelenského. Během svých rozhovorů se zastupiteli odmítl k problému zaujmout stanovisko.

Senátor Markwayne Mullen, republikán z Oklahomy, který řekl, že podporuje více pomoci Ukrajině, pokud bude spojena s tvrdší hraniční politikou, řekl, že Zelenskyj se nepouštěl do sporů o přistěhovalectví, které stojí v cestě dohodě o další pomoci. .

„Udrželi jsme to na vysoké úrovni,“ řekl Mullen. „Pracujeme na tom procesu. On to pochopil. Byl velmi uctivý.“

Poté, co Zelenskij opustil Kapitol, pokračovaly imigrační rozhovory a hlavní vyjednavači se setkali s ministrem vnitřní bezpečnosti Alejandrem Mayorkasem, aby dále prodiskutovali své neshody. Obě strany zůstávají v rozporu ohledně řady návrhů, včetně kroků, které jsou podle demokratů příliš extrémní, a zůstává nejisté, zda si představitelé Kongresu nechají své členy ve Washingtonu příští týden, aby pokračovali v jednáních.

Na své tiskové konferenci se Zelenským se Biden snažil zahanbit republikány, aby schválili novou pomoc, argumentoval tím, že dělat něco jiného je v zájmu ruského prezidenta, a poznamenal, že moderátor ruské státní televize chválil republikány za blokování nové pomoci Ukrajině minulý týden. .

„Pokud vás oslavují ruští propagandisté, možná je čas přehodnotit, co děláte,“ řekl Biden.

Kromě sporu o migraci je tu ale skutečnost, že schopnost Ukrajiny vytlačit Rusko ze svého území se dostala pod novou kontrolu poté, co její dlouho očekávaná protiofenzíva nedokázala dosáhnout svého cíle, kterým je opětovné získání kontroly nad územím.

Předseda republikánské Sněmovny reprezentantů Mike Johnson po schůzce se Zelenským řekl: „Potřebujeme jasnou formulaci strategie, abychom umožnili Ukrajině zvítězit, a jejich reakce byly zatím nedostatečné a neposkytly nám jasnost a podrobnosti, o které jsme žádali. Znamení, že ani vyřešení migračního sporu nemusí nutně vést k okamžité dohodě o pomoci Ukrajině.

Někteří republikáni, zejména ti, kteří jsou úzce spojeni s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, začali zesilovat svou kritiku Zelenského přístupu a nyní říkají, že je nevyhnutelné, že Kyjev nakonec bude muset postoupit území Rusku.

„Když se podíváte na to, jak nesourodé jsou armády, neexistuje žádná cesta k míru, kromě některých jednání. Neříkám, že je to dobrá věc, neříkám, že je dobrá věc, že ​​Rusko napadlo Ukrajinu. říkají, že je dobrá věc, že ​​se Ukrajina vzdala území Ale neudělala žádný významný pokrok navzdory stovkám miliard dolarů americké pomoci, řekl senátor J. D. Vance z Ohia po předčasném odchodu ze schůzky všech senátorů se Zelenským v úterý ráno.

Vance řekl, že Zelenskyj „byl upřímný ohledně skutečnosti, že mají nějaké strategické problémy a některé problémy, které potřebují vyřešit“. „Cením si toho a nemyslím si, že to změnilo povahu rozhovoru zde ve Washingtonu.“

Zelenskyj na tiskové konferenci s Bidenem označil vyhlídky na vzdát se území za „bláznivé, abych byl upřímný“.

Přetrvávající rozdíly v přístupu učinily úterní návštěvu o to důležitější pro Zelenského, který sám zažívá první skutečné napětí v národní jednotě ve své zemi od začátku války.

Biden a jeho kolegové demokraté se snažili využít jeho přítomnosti, aby varovali před důsledky ruského vítězství.

„Bez dalšího financování se rychle blížíme ke konci naší schopnosti pomoci Ukrajině reagovat na naléhavé operační požadavky, které má,“ řekl Biden na své tiskové konferenci. „Putin počítá s tím, že Spojené státy neposkytnou Ukrajině pomoc. Musíme, musíme, musíme mu dokázat, že se mýlí.“