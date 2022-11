Tým Diamantové ligy Neeraje Chopry čelí české výzvě

Když Jakub Vadilić z České republiky začínal jako teenager s oštěpem, jeho tréninkovou partnerkou byla světová rekordmanka žen Barbora Špotáková. Když Špotáková vyměnila trenéra od Rudolfa Černého k legendárnímu Janu Železnému, světovému rekordmanovi mužů, přešel i Fadligsch. Vadlejch si odmala vybíral ty správné mentory.

Železný, trenér české reprezentace, byl na olympiádě, když dva jeho trenéři Vadlic a Vitzlav Veseli skončili na stupních vítězů, zatímco Neeraj Chopra získal zlato. Němec Johannes Vetter, skvělý vrhač, který se soutěže zúčastnil, se do finále nekvalifikoval a se skóre 2-3 odsunul první indické zlato v atletice do pozadí.

Na srpnovém mistrovství světa ztratil Fadlig stříbro jen o čtyři centimetry Choprovi. Skončil druhý s rozdílem 88,09 metru, dokud ho Chopra při čtvrtém pokusu nepřekonal o 88,13 metru.

Příběh v přípravě na finále v Eugene se točil kolem konfrontace olympijského vítěze a mistra světa Andersona Peterse. Petersových více než 90 hodů při obhajobě titulu mistra světa postavilo Fadelgische do centra pozornosti.

Český nadhazovač sice ve čtyřech soutěžích, kterých se oba účastnili, Chopra nepřekonal, ale vždy zůstal jako černý kůň.

Vadelgisch se snažil utéct příliš mnoho a v Curychu ve finále Diamantové ligy držel Chopru ve střehu.

Indián si klade za cíl zakončit svou sezónu na nejvyšší úrovni tím, že se stane prvním ze své země, který získá titul v Diamantové lize. Peters se zotavuje ze zranění, která utrpěl během rvačky na lodi spíše než na šestičlenném kurtu. Co se týče tvaru a schopnosti vstát ve velký den, Chopra je oblíbená.

Vadlejch má za sebou dlouhou sezónu, která začala v květnu a zúčastnil se 13 soutěží. Ale pokud je svěží a bez zásahů, je schopen házet míčem obzvláště dobře. Jako jediný z finalistů pokořil hranici 90 metrů – jeho 90,88 m bylo zaznamenáno v květnové Diamantové lize v Dauhá. Je také profesionálním kickerem, v letech 2016 a 2017 vyhrál po sobě jdoucí tituly v Diamantové lize. Má ale Čech na konci sezóny v nádrži dost na to, aby překvapil?

Při posledním utkání Diamantové ligy v Lausanne nevyzval Vadileje Chopru. Olympijský vítěz se vrátil do soutěže poté, co vynechal Hry Commonwealthu se zraněním stehna, svou formu zasáhl hodem dlouhým 89,08 metru a skončil první. Fadligschův 85,88 m byl dost dobrý na to, aby skončil druhý.

Mezi dalšími hráči, kteří se kvalifikovali do finále a mohli by pro Chopru představovat hrozbu, je Němec Julian Webber. Udržel německou vlajku vlající při absenci Wettera a Thomase Roehlera kvůli zranění. Weber byl v rozmezí 86-87 metrů a měl osobní rekord 89,54. Všech šest střelců ve finále předvedlo letos maximum na osobní úrovni, ale pouze Webber, Vadelic a Chopra nastříleli více než 89 metrů.

Chopra se kvalifikoval do finále Diamantové ligy v letech 2017 a 2018 a skončil sedmý a čtvrtý. Před čtyřmi lety Rohlerovi těsně uniklo třetí místo. Chopra se od té doby zlepšil mílovými kroky.

Od doby, kdy získal zlato na olympijských hrách v Tokiu, se v šesti soutěžích umístil na třetím místě mezi prvními třemi. Třikrát házet přes 89 metrů. Vrátil se po dlouhé nepřítomnosti po olympiádě hodem dlouhým 89,30 metru na hrách Pavo Nurmiho v Turku. Svůj první gól mezi třemi nejlepšími v Diamantové lize vstřelil ve Stockholmu 89,94 metru, což je nový národní rekord. V Lausanne se opět přiblížil k překonání 90metrové hranice s 89,08 metry.

„Síla Chopry je jeho důslednost, pokud jde o techniku ​​hodů. Ostatní sportovci nejsou konzistentní v technice, ale Chopra je důslednější a důslednost je skvělým základem pro vrhače,“ řekl před mistrovstvím světa jeho trenér Klaus Bartonitz.

Chopra zmírnil v Lausanne všechny kondiční problémy způsobené zraněním třísel, které utrpěl na cestě za ziskem stříbrné medaile na mistrovství světa. Vyhrát titul v Diamantové lize v jeho rukou by byl perfektní způsob, jak ukončit další nezapomenutelnou sezónu. Leda by byli překvapeni Fadligsch nebo Weber.