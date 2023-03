Na rozdíl od hráče světového klasického baseballu Shuhei Ohtaniho a mnoha dalších míří české hvězdy domů za různými zaměstnáními.

Svět baseballu se pomalu dostává do své obvyklé kadence, protože Den otevřených dveří se blíží více než kdy jindy. Po vzrušující mimosezóně a vzrušujícím turnaji – World Baseball Classic – začne opět pravidelná sezóna. Hráči z celého světa hrdě reprezentují svou zemi. Baseballoví fanoušci předvedli několik úžasných výkonů od veteránů i nováčků. Jediný tým, který všem ukradl srdce, byla Česká republika, která zanechala obrovskou zálusk na Shuheie Ohtaniho.

Tato země si letos odbyla svůj debut ve WBC, a přestože do turnaje nebyla příliš daleko; Skončil čtvrtý ve skupině C. To znamená, že tým dostane šanci vrátit se a hrát znovu příští rok. Navzdory jeho talentu byli unikátem české reprezentace její hráči. Byli to obyčejní lidé, kteří milovali baseball, ne hráči na plný úvazek! Nyní, když WBC skončilo, měl tým jiný druh návratu domů než ostatní.

Klasický baseballový tým České republiky zpět ke své „skutečné“ práci

Ve dne učitel, v noci hráč baseballu. Nebo ve dne neurochirurg, v noci manažer. Zdá se, že děj filmu o bdělosti byl postaven na hlavu. Jsou to však přesně takoví lidé, kteří hráli za českou reprezentaci. Teď, když je po všem, se všichni vrátí k tomu, co dělali před zápasem. Zatímco hráči jako Lars Nootbaar, Trea Turner, Ohtani atd. se vracejí do svých týmů MLB, pro evropskou zemi je to trochu jiné.

Shawn Spradling, hostitel podcastu „WBC Central“, nedávno sdílel aktuální informace o tom, co někteří hráči WBC dosud dělali. Vlákno na Twitteru ukazovalo, jak lidé jdou domů ke svým týmům, a pak tam byl Peter Zima. Hráč z České republiky je finančním obchodníkem, takže je zobrazen na tom, co vypadá jako jeho pracovní stůl.

Zyma retweetnul příspěvek s titulkem, „Zpátky do práce, díky @zaměstnanec Mužstvo předvedlo skvělý výkon, který všechny zanechal v úžasu.

Dokonce i Shuhei Ohtani byl ohromen českým týmem

Japonsko vyhrálo svůj zápas proti evropské zemi, ale jeden hráč udělal dojem na Otani. Bylo zábavné to sledovat, protože hráč obvykle pracoval jako elektrikář. Ale Ohtani, být Ohtani, měl velký respekt ke svému konkurenčnímu týmu.

Když Japonci přijedou do Miami na finále, Sho-time je vidět v klobouku s českou vlajkou. Toto gesto přivedlo fanoušky k šílenství a ukázalo sportovního ducha hvězdy.