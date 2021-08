Top 10 mezinárodních hokejových hráčů

Prezidentská tisková a mediální kancelář

od Jamese Benishe

Do naší sběratelské edice 2020, 100 nejlepších obránců všech dob, jsme zahrnuli pouze hráče NHL, protože porovnávat dovednosti, životopisy a úspěchy hráčů z celého Atlantiku s hráči z NHL je nepřesná věda – proto jsme jim dali vlastní seznam dovedností.

Obsahuje pouze hráče od 60. do 80. let – předtím se mezinárodní hokej stále vyvíjel a diskutuje se, zda by v NHL mohli hrát i ti nejlepší, natož zazářit. A samozřejmě, od 90. let se v NHL prosadili nejlépe mezinárodní bránící muži.

Ale mezi tím je pět, kteří by se dostali do první stovky … a pět dalších, kteří by to možná zvládli.

1. Vyacheslav Fetisov

Povolání: SSSR 1975-89, NHL 1989-98

Na začátku 80. let, před příchodem Maria Lemieuxe, Fetisov hovořil o druhém nejlepším hráči planety za Waynem Gretzkým. Mělo všechny důležité vlastnosti: velká velikost, jízda, tuhost, hladké bruslení a dokonalé rozhodování. V 19 letech byl hvězdou Sovětské ligy a skončil třetí v Hlasování pro hráče roku, čímž zahájil působivou jedenáctiletou stint, ve které byl jmenován All-Star a skončil v první pětce v hlasování o nejlepšího hráče. devětkrát.

Byl dvakrát oceněn nejlepším hráčem. Sovětské týmy vedené Fetisovem získaly medaili na 22 po sobě jdoucích velkých turnajích, z nichž 15 bylo zlatých. Přestože bylo Fetisovovi 31 let, než vstoupil na led NHL, překonal kulturní šok a spoustu xenofobie, aby spojil solidní devítiletou kariéru. On hrál ve čtyřech nejlepších ze silných týmů play -off, které vyvrcholily dvěma poháry, druhý ho zvýšil, aby se stal nejstarším hráčem National Hockey League (40).

2. Valerij Vasiliev



Povolání: Sovětský svaz 1967-1984

Před Fetisovem byl Vasiliev nejlepším obráncem Sovětského svazu a nebyl ani tak blízko. V letech 1973 až 1981 byl v osmi sovětských týmech All-Star a pěti týmech World All-Star. Přestože zveřejňoval celkem slušné statistiky bluelinerů, měl zazářit jak v obraně, tak fyzicky. Popisy jeho hry z první ruky ilustrují drsný fyzický styl a chytrou technickou defenzivu.

Autor Andrew Bodnik ve své knize Kings Of The Ice píše: “Tvrdý chlap Vasiliev se nakonec proměnil v mistrného technika. Dokázal rozeznat, kdy má být se svým protivníkem fyzický a kdy se více soustředit na štípnutí, kdy agresivně zkoumat hypotéku. a možná dokonce přimět svého protivníka, aby bruslil po jeho boku. Na chvíli, dokud nenastane ta správná chvíle, aby ho rozbil na prkna a až bude rozpoznána příležitost ukrást kotouč pouze hůlkou. “

3. Alexey Kasatonov

Povolání: SSSR 1977-89 NHL 1989-96

Tvrdit, že Kasatonov byl nejméně známý z pěti hráčů, kteří tvořili slavnou „zelenou jednotku“ sovětů, by bylo podhodnocení. Po celou dobu, kterou strávili společně v CSKA Moskva a sovětském národním týmu, byli Kasatonov a Fetisov obrannými partnery. Velikost Fetisova nezpůsobila přehlédnutí Kasatonova: devětkrát mu byl udělen titul All-Star sovětské ligy, navíc byl šestkrát hvězdou na velkých mezinárodních turnajích.

Zatímco Kasatonov měl mnoho stejných schopností jako Fetisov-velkou velikost, obratnost, agresivitu a inteligentní rozhodování, postrádal Fetisovův individuální vkus. Kasatonov vstoupil do National Hockey League v letech 1989-90 ve věku 30 let a okamžitě se stal pravidelnou součástí první čtyřky New Jersey Devils a v obou přestřelkách power-and-kill po dobu prvních čtyř sezón své sedmileté kariéry. . Je na radaru síně slávy už roky.

4. Jean Soti



Povolání: ČSSR 1961-83

Je téměř nemožné najít jakýkoli životopisný zdroj, který by nenaznačoval, že by Sushi byl „evropský Bobby Orr“. To by vám mělo poskytnout dobrou představu o tom, jaký to byl hráč. Sushi byl skvělý bruslař, kaskadér, zkušený chodec a střelec.

Ačkoli útočení bylo jeho silnou stránkou, byl také znám jako první evropský obránce, který důsledně používal své tělo k blokování střel. Vytvořil čtyři po sobě jdoucí týmy hvězd na mezinárodních turnajích v letech 1968 až ’71 a v tomto časovém období byl dvakrát vyhlášen českým hráčem roku. Jeho vrchol byl pravděpodobně působivější než kdokoli jiný na tomto seznamu, s výjimkou Fetisova, ale bohužel byl příliš krátký.

5. František Pospisil



Povolání: ČSSR 1965-1979

Pospisil je pro Suchého tím, čím byl Kasatonov pro Fetisova: narodil se ve stejném roce, hrál spolu většinu stejných turnajů a byl zastíněn brilantností toho druhého. Pospisil si nakonec užíval plodnější kariéru než Soti, ale nedokázal se vyrovnat Sotiho mimořádnému rozkvětu.

Co Pospisil dokázal, dokázal to skromnějšími dovednostmi než maso a brambory: nebyl skvělý bruslař, takže musel být rychlý myslitel, zdravý a fyzicky silný, aby uspěl. Pospisil byl jmenován do tří týmů All-Star na mezinárodních turnajích a stejně jako Soči byl dvakrát vyhlášen českým hráčem roku.

6. Alexandre Rajoline



Povolání: Sovětský svaz 1956-1973

Ragulin, jako sovět v šedesátých letech, byl medvědem mezi muži. Při svém mezinárodním debutu ve světech 1961 měřil 6 stop 1, 220 liber, zatímco zbytek členů sovětského týmu měl průměr 5 stop 10 a 180 liber. Nebyla to jen jeho velikost, ale také jeho individuální schopnosti, které z něj dělaly nejlepší obranu v Sovětském svazu.

Ragolin nebyl požehnaný rychlostí, byl chytrý a měl skvělou obrannou tyč. Bylo těžké ho obejít a vyhrál souboje o puk. Osmkrát byl hvězdou sovětské ligy a vytvořil pět mezinárodních týmů All-Star. V sérii Summit z roku 1972 to byla přirozená volba pro filmový kryt Phila Esposita. Výsledky byly rozhodně ve prospěch Espoo, ale to Ragulina stěží dělilo od jakéhokoli defenzivního hráče NHL té doby.

7. Vladimír Luchenko

Povolání: Sovětský svaz 1966-81

Lutchenko je jedním z těch lidí, kteří jsou známí na místní úrovni a nejsou známi všude jinde. Případ jeho ceny vypráví stejný příběh: sedm hvězdných týmů v Sovětském svazu a žádný mezinárodní tým – což je typické především pro defenzivní hráče. Ragulinův dědic, Lutchenko, byl velký, silný a pevný v obraně.

Ale na rozdíl od Ragulina byl velmi dobrým bruslařem. Svou rychlost využíval především k blokování branek, přičemž sovětský hokejový historik Arthur Chidlovsky mu říkal „jeden z nejlepších defenzivních hráčů v sovětské hokejové historii“. V Summit Series 1972 byl Lutchenko nejúspěšnějším obráncem v SSSR a pravidelně kontroloval kanadské útočníky.

8. Lennart Svedberg



Povolání: Švédsko 1959-1972

Svedberg, otočený dopředu, byl odpovědí Švédska na Suchého. Byl jediným skutečným „říčním hazardem“ na tomto seznamu a byl známý svou rychlostí, extrémním odporem, sprintem puku a přesným rolováním. Dělal chyby v obraně, ale v neutrálním pásmu byl agresivní, skákal tváří v tvář držitelům puků, vysoké sázky a vysoké odměny.

Pokud je vaše sushi evropské Bobby Orr, pak nechť svidberge evropský Paul Coffey. Byl vybrán do tří mezinárodních týmů All -Star – všechny se Sushi – a sedmi All -Star týmů zpět domů ve Švédsku.

9. Jerry Pobla

Povolání: CSSR 1967-81 NHL 1981-86

Na domácím trhu byl Bubla známý jako jeden z nejsilnějších hráčů všech dob a měl komplexní dovednosti: rychlost, sílu, kontrolu a přihrávky. Jako jeden z nejlepších českých hráčů v elitní lize i v mezinárodním měřítku vytvořil dva týmy světové hvězdy. V NHL to byl jiný příběh.

Býval hvězdou a vyhrával hry, musel se smířit s tím, že Vancouver Canucks na začátku 80. let nebyl příliš dobrý a že na špatné straně 30. let by nikdy nebyl hvězdou NHL, přestože byl přispěvatel hardtop-four. Pobla si spletl, co by byl jeho jediný tým s úspěchem NHL v pěti sezónách, když ho zranění vyřadilo z druhé poloviny sezóny 1981-82 a cesty Canucks do finále Stanley Cupu. Ve své poslední sezóně byl nejstarším bruslařem NHL, přesto za pouhých 43 zápasů nasbíral působivých 30 bodů.

10. Lars – Eric Soberg



Povolání: Švédsko 1962-74, WHA 1974-79 NHL 1979-80

Hvězda všech obchodů, nemůžete Sjoberga klasifikovat jako primárně ofenzivního, obranného nebo fyzického hráče. V roce 1969 získal titul Guldpucken Player of the Year ve Švédské lize, poté se v roce 1974 stal mistrem světa týmů hvězd před vstupem do Winnipeg Jets WHA.

Za pět sezón vyhrál tři Afco poháry, byl vyhlášen nejlepší obranou ligy a sloužil jako kapitán týmu. Když Jets vstoupili do NHL, šel s nimi a stal se prvním evropským kapitánem ligy. Ve věku 35 let byl obráncem NHL Jets č. 1 na všech postech, hrál odhadem 26 minut na zápas a získal 34 bodů.