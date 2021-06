Kde najít Skotsko vs Česká republika v americké televizi a žít

Pokud se snažíte zjistit, jak můžete sledovat Euro vs Skotsko v USA v Euro 2020, jste na správném místě.

Pro diváky v USA, Skotsku a České republice se bude zobrazovat v televizi a vysílání (další podrobnosti níže).

zápas: Skotsko vs Česká republika Začínající: Pondělí, 9:00 východního času Hledáte sledovat Skotsko vs Česká republika online z pohodlí své práce, domova nebo na cestách? Pokud žijete v USA, existuje mnoho možností, jak si tuto akci užít. Doporučujeme:

jen my.

Zde jsou všechny podrobnosti, kde jej můžete sledovat v televizi a prostřednictvím legálního vysílání:

Světová zdravotnická organizace: Skotsko vs Česká republika

co nebo co: Euro 2020

když: Zápas začíná v 9:00 EST / 6:00 PT; Pondělí 14. června 2021

Kde: Živě na ESPN, PrendeTV, fuboTVA oranžová lanaA Hulu + živá televize A vidgo

S fuboTVMůžete sledovat Skotsko vs Česká republika a mnoho dalších zápasů Euro 2020 se 7denní zkušební verzí. Díky legální streamovací službě můžete sledovat hru na počítači, smartphonu, tabletu, Roku, Apple TV, Amazon Fire nebo ji připojit k televizi pomocí Google Chromecast.

Nyní s fuboTV můžete streamovat NBCSN, ESPN, ESPN2, FS1, FS2 a také beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Connect, NBC (ve vybraných městech), CNBC, USA, FOX (ve vybraných městech) a FOX Soccer Plus, FOX Deportes, FOX Sports Net, RAI Italia, Telemundo, Univision, Univision Deportes, UniMas, Eleven Sports, CBS, CSN, RAI Italia, YES.

Kromě legální streamovací služby fuboTV vysílá také Copa America, Gold Cup, Olympics, Liga MX, World Cup, Women’s World Cup, MLS, Liga mistrů UEFA (ve španělštině), Evropská liga (ve španělštině), Primeira Liga, Ligue Un, kvalifikace na mistrovství světa, vyberte hry USMNT, vyberte hry USWNT, vyberte hry v Mexiku, vyberte zápasy v Anglii a další.

S laskavým svolením World Soccer Talk si stáhněte bezplatnou kopii The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, která obsahuje podrobnosti o tom, kde sledovat v televizi a naživo všechny ligy z celého světa.

Chcete-li zjistit, kdy se hrají fotbalové zápasy, stáhněte si bezplatnou aplikaci Soccer TV Schedules, která obsahuje výpisy všech živých fotbalových zápasů dostupných v USA Zařízení Apple iOS A Zařízení Android).