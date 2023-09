Thaksin Shinawatra: Sesazený bývalý premiér Thajska žádá krále o královskou milost

CNN

Bývalý thajský premiér Thaksin Shinawatra požádal o královskou milost, oznámil odcházející ministr spravedlnosti jen něco málo přes týden poté, co se po více než 15 letech v dobrovolném exilu dramaticky vrátil do země.

Thaksin, vůdce slavné politické dynastie, byl premiérem od roku 2001, dokud nebyl svržen vojenským převratem v roce 2006. Do Thajska se krátce vrátil v roce 2008, než ze země uprchl kvůli odsouzení za korupci.

Ministr spravedlnosti v demisi Wisano Kriya Ngam ve čtvrtek novinářům potvrdil, že obdržel dopis od Thaksina s žádostí o královskou milost od krále Maha Vajiralongkorna.

Wisano, veterán, který přežil zběsilou thajskou politiku a sloužil ve vládě za Thaksina a následných vojenských junt, řekl, že žádost o královskou milost bude uplatněna odpovídajícím způsobem a bude „zacházeno podle pravidel“.

„To vše závisí na laskavosti Jeho Veličenstva,“ řekl.

Po dlouhém období dobrovolného exilu se 74letý Thaksin vrátil 22. srpna soukromým letadlem do Thajska, kde ho přijala jeho rodina a příznivci v Bangkoku.

Byl vzat do vazby a Nejvyšším soudem byl odsouzen k osmi letům vězení na základě obvinění ze střetu zájmů, zneužití pravomoci a korupce v době, kdy byl u moci. Thaksin byl v nepřítomnosti odsouzen za obvinění vznesená proti němu během jeho exilu.

Po lékařské prohlídce byl Thaksin převezen do vězení, ale další den byl přijat do nemocnice kvůli tlaku na hrudi, vysokému krevnímu tlaku a nízké hladině kyslíku, podle thajské vězeňské služby, která uvedla, že jeho základní srdeční onemocnění nelze léčit. . ve vězeňské nemocnici a že by potřeboval specializovanou péči.

Analytici uvedli, že pravděpodobnost, že Thaksin uvidí, co je uvnitř vězeňské cely, je v tuto chvíli mizivá.

Několik hodin po jeho příjezdu do Thajska parlament zvolil Sritu Thavisina z populistické strany Pheu Thai za 30. předsedu vlády země.

Aby si zajistila potřebné parlamentní hlasy, vstoupila Thajská lidová strana do koalice se dvěma vojensky podporovanými stranami spojenými s vojenskou juntou, která téměř deset let svrhla demokraticky zvolenou vládu Thajské lidové strany pod vedením sestry Thaksin Yingluck Shinawatra. před.

Pheu Thai je nejnovější stranou mocné politické dynastie Shinawatra založené Thaksinem, která je dominantní silou v thajské politice již 20 let.

Někteří analytici se domnívají, že Thaksin možná uzavřel dohodu s konzervativním establishmentem země a mocnou monarchií o svém návratu – vzhledem k jeho soudním rozsudkům a obviněním – výměnou za snížený trest odnětí svobody, nižší léčbu nebo možnou milost.

Thaksin však údajně popřel, že by takové uspořádání udělal.

Jak dlouho bude proces žádosti o královskou milost trvat, není jasné. V Thajsku mohou vězni požádat o královskou milost prostřednictvím ministra spravedlnosti, který žádost předá předsedovi vlády a poté králi ke konečnému schválení.

Prozatímní vládě, kterou vede odcházející premiér a vůdce puče z roku 2014 Prayuth Chan-ocha, zbývá u moci jen několik týdnů, než nová vláda – a nový premiér a spojenec Thaksina Srithy – složí přísahu.

Thaksin, rozdělující postava, je miliardářský telekomunikační magnát, který svou politickou moc postavil na politice oblíbené mezi thajskou venkovskou chudinou, která tvoří většinu obyvatel země. Jeho politika však byla klatbou pro bohaté a konzervativní elity země, které Thaksina obvinily z toho, že je nebezpečný a zkorumpovaný populista.