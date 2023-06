Tento ovladač Starfield Xbox vám umožní vidět hráče chvění

Máme pro vás pokrytí hvězdné poleZnačkové ovladače Xbox z dřívějška. Bylo to jedno z nejhůře střežených tajemství v roce 2023, spolu s hvězdné poleNa pulty obchodů se k nim již přidává i značkový Xbox headset. Do dneška jsem nevěděl, jak úžasné byly spouštěče konzole.

Chci říct, miluji design samotné konzole. Nejsem přesně radostný na hvězdné poleMůžu to vzít nebo nechat být, ale krása této podložky je především v tom, že ve skutečnosti vůbec nepůsobí jako značková konzole. Vypadá to jako konzole Xbox s opravdu skvělým sci-fi tématem konce 70. a začátku 80. let, Jako by to bylo něco Poslední stíhačkaa tak dále, i když netušíte co hvězdné pole Byl, nebo mu to bylo jedno, můžete Ještě pořád Buďte v této konzoli.

V každém případě! Tento estetický diskurz z mé hrudi, chci mluvit o podnětech. Z uniklých produktových záběrů jsme už věděli, že hráči mají průhledné pouzdro, ale jedna věc byla vidět je sedět. Je to pro ně další vize Stěhováníprotože od té doby, co máme konzole, které vibrují – a to už jsou desítky let – nevím, jestli jste někdy viděli jejich mechanismy skutečně vibrovat, když máte v ruce finální produkt:

To je skvělé! Ne překvapeníTéměř všichni jsme věděli, jak fungují, ale i tak je skvělé je vidět v takové akci. Fascinující a znepokojivé, protože když vidím, jak rychle a tvrdě tito malí kluci pracují, aby nepřestali křičet, nemám ponětí, jak dlouho ovládání vydrží tak dlouho jako oni. Za předpokladu, že vydrží tak dlouho, jak chceme.

Ovladač Xbox Series X/S. 80 dolarů při hraní náhlavní soupravy je 125 dolarů.