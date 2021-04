„Tajný“ sportovní duch českého salonu – Explica .co

když jsme se potkali První generace Škody Octavia Všichni jsme měli jasno v jejich postavení na trhu. Nikdo však nečekal, že se stane bestsellerem, s postupným vývojem se v kategorii zlepšil a vzrostl. Nyní přešel z „jednoduchosti“ Vestavěný salon Abychom plně vstoupili do segmentu D, každý měsíc bojují těžké váhy jako Peugeot 508 nebo Volkswagen Passat mosaz.

Negativní bod tohoto vývoje má důsledky prodejní cenaCož již není tak nízké jako dřív. Ať už je to jakkoli, jedná se o nejlepší Octavii v historii značky a úředníci z ní chtějí vytěžit maximum. Proto na to nemysleli a rozhodli se představit nový povrch, který v tomto modelu ještě neexistoval. Odkazujeme na Škoda Octavia Sportline, The Mladší bratr RS.

Škoda Octavia Sportline poskytuje dynamičtější a sportovnější image

Po estetické stránce zachovává Škoda Octavia Sportline designové linie, které známe. Změny, které fyziognomie obdrží, jsou omezeny na Dekorativní prvky jsou černé. Pro naše zvýraznění Přední spoilerA rám mřížky chladiče a loga Škoda a Octavie na hatchbacku. Zadní difuzor je také dokončen ve stejném odstínu. Varianta s kombi Combi navíc dodává vozu sportovní vzhled Podkrovní apartmá.

Uvnitř podle vnějšího schématu skrývá nové funkce. Můžeme odlišit novou Škodu Octavia Sport Line podle Multifunkční sportovní volant Nebo Sportovní sedadla S integrovanou opěrkou hlavy a čalouněním ThermoFlux. Jako ozdoba má na volantu nebo prahech dveří různé odznaky Sportline. Navíc jako dodatečný detail přidává port USB-C ve zpětném zrcátku

podle Mechanický pohled„Octavia Sportline je k dispozici s motory Benzín (1,0 TSI – 1,5 TSI – 2,0 TSI)A Diesel (2,0 TDI) A kopii Zemní plyn (1,5 TSI G-TEC). The Hybridní technologie V katalogu nechybí ani další komponenty a mírné hybridy, stejně jako pohon předních nebo všech kol. Proto je k dispozici se všemi variantami dostupné řady, s výjimkou motoru, který pohání svého staršího bratra RS.

The Dárek nebo grant Je také bohatý, i když je založen na možnostech. Škoda Octavia Sportline může obsahovat prvky, jako je podvozek Dynamické ovládání podvozku DCC Nebo systém Asistent ochrany posádky S funkcí sklápění. Přijíždějí také další, například asistent pro prevenci kolizí, podpora při zatáčení nebo nový centrální airbag mezi předními sedadly. V tuto chvíli nemáme stanovenu cenu ani datum vydání, i když to bude trvat dny, než se to dozvíme.

Zdroj – Škoda